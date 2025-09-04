Ένας Παπανδρέου... Kινέζος την 3η του Σεπτέμβρη!

Η απουσία του Γιώργου Παπανδρέου από τις χθεσινές εκδηλώσεις για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας δυσαρέσκεια και έντονα σχόλια στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου απουσιάζει γιατί ταξιδεύει στην Κίνα, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί για χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, δεν περνά απαρατήρητο ότι στο ίδιο ταξίδι θα βρεθούν ηγέτες φιλικά προσκείμενοι στην Κίνα, όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν. Η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αντί στις εκδηλώσεις του κόμματός του, ενίσχυσε τα παράπονα και τη δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη.

Από ένα σημείο όμως και ύστερα δεν θα πρέπει να υπερβάλλουν στο ΠΑΣΟΚ με τον ΓΑΠ. Γιατί μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου, να λέγεται «Παπανδρέου», όμως δεν ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ… Το 2015 είχε κάνει ένα… διάλλειμα ιδρύοντας το ΚΙΔΗΣΟ… Έτσι για να μη ξεχνιόμαστε. Και το ΠΑΣΟΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπήρξε και χωρίς «Παπανδρέου». Ο ΓΑΠ υπήρξε χωρίς το ΠΑΣΟΚ;

Εφημερίδα «Συνείδηση»