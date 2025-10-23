Ένας Ναυπάκτιος ο μεγάλος τυχερός του Λόττο – 1.000 ευρώ μηνιαίως για έναν χρόνο!

Ένας Ναυπάκτιος ο μεγάλος τυχερός του Λόττο – 1.000 ευρώ μηνιαίως για έναν χρόνο
Η τύχη χαμογέλασε σε κάτοικο της Ναυπάκτου στο Λόττο, καθώς θα λαμβάνει 1.000 ευρώ κάθε μήνα για έναν χρόνο!

 

Στην κλήρωση της 2668ης του Λόττο δε βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία.

Στη 2η κατηγορία 5άρι βρέθηκαν δύο (2) τυχερά δελτία που το καθένα κερδίζει 1.000€ το μήνα για 1 χρόνο, με το ένα από τα δύο να αφορά έναν Αιτωλοακαρνάνα και πιο συγκεκριμένα έναν Ναυπάκτιο.

Μπορεί να μην εξασφάλισε το μεγάλο ποσό όμως για τους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί να λαμβάνει κάτι παραπάνω από έναν βασικό μισθό δίχως το παραμικρό άγχος.

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΛΟΤΤΟ, Ναύπακτος

