Ενας Κατουνιώτης στην Νέα Υόρκη στο Μανχάταν κάθε Κυριακή μοιράζει φαγητό στους φτωχούς

Ο Γιάννης Μπέρμπεης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατούνα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, πήγε στην Αμερική όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες.

Σήμερα είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με την εστίαση, με 4 εστιατόρια στην Νέα Υόρκη και ζει και αυτός όπως όλος ο κόσμος την Πανδημία του Κορονοιού στο επάγγελμά του.

Παρόλα αυτά όμως ο Γιάννης με την μητέρα του όπως βλέπουμε στις φωτο μοιράζει διαμέσου της εκκλησίας φαγητά σε όσους έχουν ανάγκη και υποφέρουν.

Για μια ακόμα φορά ο συγχωριανός μας μας κάνει υπερήφανους.

Ο ίδιος λέει:

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες οι αγάπες και η καλοσύνη είναι τα μόνα πράγματα που μπορούν να κρατήσουν ζωντανά και ακόμα μαζί!

Το εστιατόριο Telio ήταν πάντα εδώ για όλους!

Χαρά μας να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη και να ζωγραφίσουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους!

Καλές γιορτές σε όλους!

During these difficult times loves and kindness is the only things that can keep as alive and still together! Telio restaurant it has always been here for everybody! Our pleasure to help those who are in need and draw a smile on their face! Happy holidays everybody!