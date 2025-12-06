Ένας αιώνας ζωής και δράσης για τον δημοφιλή Παναιτωλικό

Ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ των αιωνόβιων ο Παναιτωλικός, καθώς λίγος καιρός έμεινε για να συμπληρώσει τα πρώτα του 100 χρόνια. Πρόκειται για σύλλογο με σημαντική κοινωνική βάση και πολυσχιδές έργο μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο, εργατούπολη κυρίως στον καπνεργατικό κλάδο το Αγρίνιο, δεν ήθελε και πολύ για να αναπτυχθούν δεσμοί ανάμεσα στο σύλλογο και στο λαϊκό – εργατικό στοιχείο της πόλης, με αποτέλεσμα αυτό το dna να το κουβαλάει και σήμερα, παρά τις δεκαετίες που πέρασαν, η ιδιαίτερα δημοφιλής ομάδα του Αγρινίου.

Άλλωστε όσοι έχουν δει τον Παναιτωλικό σε εκτός έδρας αγώνες, έχουν διαπιστώσει ότι συνήθως έχει ευάριθμους φίλους του στο πλευρό του.

Η συμμετοχή του Παναιτωλικού σε κοινωνικές δράσεις αποτελεί μία δραστηριότητα που δείχνει ότι είναι κοινωνικά γειωμένος και παρεμβαίνει χρησιμοποιώντας τη δημοφιλία του αθλητισμού για το κοινό όφελος, μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Το έμβλημά του είναι ο Τίτορμος, που σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν ένας ταπεινός βοσκός με υπερφυσική δύναμη, με αποτέλεσμα να τον συγκρίνουν με τον Ηρακλή. Μάλιστα ο έξι φορές Ολυμπιονίκης, Μίλων ο Κροτωνιάτης, έχοντας ακούσει για τον Τίτορμο, τον επισκέφτηκε για να τον γνωρίσει. Ο ντροπαλός βοσκός είχε ακουστά για τα κατορθώματα του Μίλωνα και τον φιλοξένησε με ευχαρίστηση. Αρχικά δεν ήθελε να ανταποκριθεί στην πρότασή του να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Τελικά το έκανε και στις διάφορες δοκιμασίες, νίκησε κατά κράτος τον Μίλωνα που παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Τίτορμου και τον θεώρησε ισάξιο του Ηρακλή. «Ούτως άλλος Ηρακλής» αναφέρεται στο σήμα του Παναιτωλικού δίπλα στη μορφή του Τίτορμου.

1938

Έτσι ο σύλλογος ασπάστηκε τα χαρακτηριστικά του μυθικού ήρωα, δηλαδή την τεράστια δύναμη, τη σεμνότητα, την ταπεινότητα, τον σεβασμό, την φιλοξενία, την απλότητα και τη γνησιότητα.

Ο Παναιτωλικός ιδρύθηκε την Τρίτη 9 Μαρτίου του 1926 με σκοπό, όπως αναφέρει το καταστατικό του:

“Την ανάπτυξιν και έντασιν Γυμναστικού και Αγωνιστικού φρονήματος, Την – ΗΘΙΚΗΝ – επίβλεψιν και την δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων, δια παιδονομίας και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ή κυριακών Σχολών!”.

13-5-1936-Ελεύθερος-Λόγος

Η πρωτόγνωρη σκέψη και στόχος των ιδρυτών, να παρέχει εγκύκλια μόρφωση στ’ άπορα παιδιά μέσω των Νυκτερινών Σχολών του, πρόσθεσε στο τίτλο του την λέξη “Φιλεκπαιδευτικός” και κατέστη παράδειγμα προς μίμηση όλων των Συλλόγων στην Ελλάδα. Πέραν του αθλητισμού, η κοινωνική προσφορά του ήταν τεράστια σε πολύ δύσκολες εποχές. Εκατοντάδες φτωχόπαιδα μάθανε γράμματα στις Νυχτερινές Σχολές που λειτουργούσε και σταδιοδρόμησαν υπερήφανα στην κοινωνία.

Ο Αθλητικο-κοινωνικός αυτός οργανισμός, έγραψε σελίδες δόξης για το Αγρίνιο. Δημιουργήθηκαν τμήματα κλασσικού αθλητισμού, βόλεϊ, μπάσκετ, σκοποβολής κ.α. αν και η ποδοσφαιρική του ομάδα ήταν αυτή που αγαπήθηκε από Αιτωλούς και Ακαρνάνες.

1939

Το 1954-55 το αθλητικό πείσμα των Αιτωλών γκρέμισε τα εμπόδια που έβαζε ο ΠΟΚ και ανήλθε στο ρετιρέ των έξι (6) καλύτερων Ελληνικών ομάδων. Μονοπωλούσε διαρκώς το περιφερειακό πρωτάθλημα, κατακτώντας τίτλους, και δόξα, δημιουργώντας φίλους και οπαδούς.

1948 εφημερίδα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τη δεκαετία του ‘60 πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα Β’ Εθνικής και μετά από τον υποβιβασμό στο τοπικό (1972), επανέρχεται δυναμικά. Την άνοιξη του 1975 πανηγυρίζει την άνοδο στην Α’ Εθνική κατηγορία».

Ακολούθησαν πέτρινα χρόνια με διαδρομές στη Δ’ Εθνική, στη Γ’ Εθνική , στη Β’ Εθνική και τον Μάιο του 2011 ανεβαίνει μετά από 33 χρόνια απουσίας στη SUPER LEAGUE. Υποβιβάστηκε και επέστρεψε και πάλι στα ποδοσφαιρικά σαλόνια την περίοδο 2013-2014, έχοντας από τότε διαρκή παρουσία και κατατάξεις σε ψηλές βαθμολογικές θέσεις.

Στις τάξεις του Παναιτωλικού ανήκε και ο γεννηθείς το 1922 Πάνος Αλεξάς, μετέπειτα ανθυπολοχαγός του ΕΛΑΣ στα χρόνια της κατοχής, στέλεχος του ΚΚΕ, ο οποίος συνελήφθη το 1945 και εκτελέστηκε το 1949, στα δύσκολα χρόνια της εμφυλιακής περιόδου που πέρασε η χώρα μας.

Σταχυολογήσαμε από τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του συλλόγου κάποια στιγμιότυπα από τον Τύπο της εποχής και σας τα παρουσιάζουμε.

Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στο Αγρίνιο

Με υπογραφή Ν.ΤΡ. στις 16-6-1932 η εφημερίδα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, παρουσιάζει ένα άρθρο για τον αθλητισμό στο Αγρίνιο. «Κρατήσαμε» τις αναφορές στο ποδόσφαιρο, που είναι οι ακόλουθες:

«Λοιπόν: Eπίσημους ανεγνωρισμένους από την ΕΠΣΠ και από την ΕΠΟ, έχουμε δύο συλλόγους. Τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα.

Ο Παναιτωλικός

Αριθμεί ζωή εξ ολόκληρων χρόνων. Όμως η καθ’ αυτό δράσι του αρχίζει από τις 11 Μαΐου 1930, τότε που η ποδοσφαιρική του ομάδα ενίκησε τον Πύρρο Ιωαννίνων στην έδρα του, μία ομάδα δηλαδή από τις καλλίτερες της Ηπείρου.

Ύστερα από αυτό, η τύχη σχεδόν πάντα του χαμογελά. Νικάει ομάδες των Πατρών, Άρτης, Πρεβέζης, Μεσολογγίου κλπ.

Γι αυτό και οι συμπάθειες των περισσοτέρων φιλάθλων στρέφονται προς αυτόν, προς την ομάδα του που τώρα αποτελούν οι: Β. Καραθανάσης, Χρ. Παπαϊωάννου, Σπ. Μπάθας, Ακ. Παπαϊωάννου, Σπ. Δομουζόπουλος, Ε. Παπασίκας, Ν. Αρβανιτόπουλος, Κ. Μιχαηλίδης, Χρ. Κασσάρας (αρχηγός), Α. Μαρίτσης και Α. Πετρίδης.

Στην αρχή προπονητής είχε προσληφθεί ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ Αθηνώνκ. Αλ. Κεχαγιάς. Στην εντατική και συστηματική εργασία του κ. Κεχαγιά, οφείλονται τα καλλίτερα και αξιολογότερα αποτελέσματα της ομάδος.

Αργότερα προσελήφθη ξένος, ο κ. Ζίγκερ για 6 μήνες με συμβόλαιο.

Εννοείται ότι όσο μεγάλος ήταν ο μισθός του κ. Ζίγκερ, τόσα μικρά ήταν τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Γι αυτό και το Συμβούλιον φρόντισε να μην τον κουράση πλέον των κεκανονισμένων μηνών. Τώρα στερείται προπονητού. Το παιχνίδι που παίζει ο Παναιτωλικός δεν είναι βέβαια και περίφημο. Λίγο τεχνικό, πολύ σκληρό, αρκετά γρήγορο. Πάντως η ομάς του, ως ομάς β’ κατηγορίας Πατρών, είνε από τις καλλίτερες.

Ο Αστήρ

«Φέτος κλείνει έναν ολόκληρο χρόνο. Από την αρχή-αρχή φάνταξε χωρίς φυσικά να φταίη για…κακορίζικος.

Την πρωτοεμφάνισι της ομάδος του την πολέμησε το ΔΙοικητικόν Συμβούλιον του άλλου συλλόγου».

Ο συντάκτης εκφράζει την εκτίμηση και δεν το μεταφέρουμε αυτολεξί, λόγω του ξεθωριασμένου και δυσανάγνωστου σημείου της εφημερίδας, ότι φιλοδοξία του Αστέρα ήταν να συσπειρώσει όσους αθλητές δεν «χώραγε» το γήπεδο του Παναιτωλικού, δηλαδή όσοι «περίσσευαν» και δεν μπορούσαν να ενταχθούν και να τους δώσει διέξοδο.

«Η ομάς του αποτελείτε τώρα από τους: Κ. Τσαπάραν, Σπ. Χριστόπουλον (αρχηγός), Π. Πέππαν, Κ. Κομπορόζον, Λιον. Αυγέρην, Π.Δ αβαρούκαν, Αν. Τσιχριτζήν, Γ. Δρακόπουλον, Αθ. Μετσίνην, Κ. Αυγέρην και Σπ. Κολτσίδαν.

Έχει φέρει αρκετά καλά αποτελέσματα, όπως με την Παναχαϊκήν των Πατρών 0-0, με τον Παναμβρακικόν Άρτης 3-2, με τον Παναιτωλικόν 1-0, κλπ

Έχει όμως φέρει και μερικά…άθλια, όπως με τον Παναιτωλικόν 0-2 και 0-3, με τον Ολυμπιακόν Πατρών 1-6 και 0-8, κλπ

Μολαταύτα η ομάς του είναι πιο λεπτή και τεχνική στο παιχνίδι από την άλλη του Αγρινίου. Δεν έχει όμως σταθερή απόδοσι και ψυχραίμους κυνηγούς.

Προπονητήν έχει τον συμπαθέστατον Ούγγρον κ. Αλφρ. Γκέζα.

Ο κ. Γκέζα δουλεύει, βέβαια με όσο ζήλο του επιτρέπει η ηλικία του. Δεν έχει όμως όσο χρειάζεται ικανό έμψυχο υλικό. Προ παντός κυνηγούς, που πάντα υπήρξαν η ασυμπλήρωη αδυναμία της ομάδος».

Τα ανεπίσημα σωματεία

Εκτός των επισήμων συλλόγων και ομάδων, έχουμε και πλήθος ανεπισήμων. Τα πιο αξιολόγως κινούμενα τοιαύτα σωματεία είναι ο Κεραυνός και ο Άρης. Ο Κεραυνός περιλαμβάνει τους παίκτας: Περ. Φεσμεκινίδην, Μ. Ράφαν, Θ. Μπούταν, Μ. Παπαδόπουλον, Κ. Κρίκον, Κ. Άρταν, Π. Κυριαζήν, Τ. Μπούταν, Κ. Καλφόπουλον, Κ. Γαλανόπουλον και Ν. Μελισσόβαν. Διοικείται από τον κ. Γαλανόπουλο, που φροντίζη καθώς μαθαίνω να τον αναγνωρίση.

Ο Άρης έχει σύνθεσι: Αθ. Γαλιώνης, Φ. Θωμόπουλος, Θ. Αργιαδίτης, Γ. Λιάπης, Απ. Κολοκύθας, Γ. Μεταξάς, Δ. Σκαφίδας, Γ. Καραμπίνης, Ι. Ευθυμίου, Ι. Μπαρχαμπάς και Γ. Μπιτχαβάς. Πρόεδρος ο κ. Θ. Λιάσκος, αντιπρόεδρος ο κ. Δαβαρούκας. Προπονητής δε και γενικός αρχηγός της ομάδος ο παίκτης του Αστέρος κ. Π. Δαβαρούκας.

Γήπεδα φυσικά δεν έχουν τα δύο καλά αυτά σωματεία. Προπονούνται άλλοτε στου Αστέρος και άλλοτε στο… ύπαιθρο!

Μολαταύτα δρούν αξιέπαινα και δεν είνε θαρρώ, πολύ μακρυνός ο καιρός που θα αναγνωρισθούν και θα πιάσουν θέσι δίπλα στον Παναιτωλικό και στον Αστέρα».

Έρευνα: Νάσος Μπράτσος ertnews.gr