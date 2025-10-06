Εν ψυχρώ δολοφονία στην Αλβανία: Σκότωσε δικαστή με τρεις σφαίρες στο στήθος στην αίθουσα του Εφετείου

Αποτροπιασμός στην Αλβανία από τη δολοφονία του δικαστή Άστριτ Καλάτζα στην αίθουσα του Εφετείου των Τιράνων, όταν ένας 30χρονος τον σκότωσε με τρεις σφαίρες στο στήθος.

 

Δράστης είναι ο 30χρονος Έλβις Σκάμπι ο οποίος πυροβόλησε τον δικαστή μετά την ανακοίνωση της απόφασης που ήταν εις βάρος της οικογένειάς του.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:40 μ.μ. όταν ο Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή για μια υπόθεση ιδιοκτησίας γης στη Σκόδρα.

 

Ο δράστης έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τον δικαστή με τις τρεις σφαίρες να τον βρίσκουν στο στήθος. Δύο ακόμη άτομα, πατέρας και γιος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου, ενώ η αστυνομία κατέσχεσε το όπλο του εγκλήματος.

Η δολοφονία έχει συγκλονίσει την αλβανική κοινωνία και τον νομικό κόσμο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, καταδίκασε την πράξη χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαιο χτύπημα κατά του ίδιου του δικαστικού συστήματος».

Ο Έλβις Σκάμπι

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και δήλωσε πως η τραγωδία αυτή απαιτεί επανεξέταση του συστήματος ασφαλείας στα δικαστήρια και αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα για την οπλοκατοχή χωρίς άδεια.

Ο Άστριτ Καλάτζα

Πηγή: protothema.gr

06 Οκτ 2025

