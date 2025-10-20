Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου: Ενημέρωση μελών για την υποχρεωτική αποδοχή άμεσων πληρωμών μέσω IRIS

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του για το πλαίσιο της υποχρεωτικής αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS, καθώς είναι γεγονός πως η πληθώρα παρατηρούμενων εκκρεμοτήτων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες συναδέλφους.

Με βάση τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρατίθενται τα εξής:

Θέσπιση υποχρέωσης: Άρθρο 219, νόμος 5193/11-4-2025: «Τα Νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής». Διευκρινίζεται πως υπόχρεα συμμόρφωσης είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e - shops).

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για Νομικά πρόσωπα: Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης είναι αυτή της Παρασκευής, 31/10 του τρέχοντος (παρ. 4, άρθρο 245, ν. 5193/2025) και όχι η 1η/11/2025, όπως εσφαλμένα έχει δημοσιευθεί σε διάφορα ΜΜΕ.

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για Ατομικές επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες: Η προθεσμία για την αρχική φάση διασύνδεσης με το σύστημα IRIS ήταν μέχρι 2/9/2024, αλλά η γενική υποχρέωση σύνδεσης όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ατομικών, εκκινεί πλέον στις 31/10/2025. Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS για επαγγελματική χρήση πραγματοποιείται μέσω του internet - banking της συνεργαζόμενης τράπεζας, καθώς με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην υπηρεσία θα παράγεται ο μοναδικός κωδικός QR της επιχείρησης, που θα διαμοιράζεται στους πελάτες για να τον σαρώνουν/σκανάρουν και να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους. Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr, μέσω της διαδρομής: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός).

Πρόστιμα/Κυρώσεις: Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση θα επισύρει από 1/11/2025 και μετά το πρόστιμο των 1.500€ (άρθρο 5, ΚΥΑ 119899/2023) και όχι εκείνα των 10.000€ (απλογραφικά βιβλία) και 20.000€ (διπλογραφικά βιβλία) που εσφαλμένως αναπαράγεται στα ΜΜΕ, καθώς τα εν λόγω υπέρογκα ποσά αφορούν στη μη διασύνδεση του συστήματος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ