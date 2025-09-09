Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου: Προειδοποιεί για παράνομους μικροπωλητές με σχολικά στους δρόμους της πόλης

Ο Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου προειδοποιεί για μικροπωλητές που πωλούν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μικροκλοπές.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου ενημερώθηκε, κατόπιν επικοινωνίας με εμπόρους, για την παρουσία ομάδας μικροπωλητών στους δρόμους της πόλης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση οι μικροπωλητές αυτοί δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, διαθέτοντας προς πώληση προϊόντα ένδυσης, σχολικά είδη και άλλα αντικείμενα, τα οποία δεν φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Παράλληλα, έχουν περιέλθει στην αντίληψή του Συλλογου καταγγελίες ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει επανειλημμένως προβεί σε μικροκλοπές κινητών τηλεφώνων και προσωπικών αντικειμένων, τόσο από καταστηματάρχες όσο και από πελάτες.

Η Διοίκηση του Συλλόγου, αντιδρώντας άμεσα, προέβη στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

«Καλούμε το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει οποιαδήποτε συναλλαγή με τους παράνομους αυτούς λιανοπωλητές και προτρέπουμε τους συναδέλφους επαγγελματίες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν ανάλογα

φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς», τονίζεται στην ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού.