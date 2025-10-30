Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου: «Μηνιαία παράταση για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ενημέρωση εξέδωσε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, με αφορμή την μηνιαία παράταση για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση:

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για την παράταση ενός μήνα που δόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από το σύνολο των επιχειρήσεων – νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου που κατατέθηκε στη Βουλή, η καταληκτική προθεσμία συμμόρφωσης μετατίθεται από τις 31/10/2025 για τις 30/11/2025.

Ως εκ τούτου η έναρξη ισχύος της καθολικής υποχρέωσης εκκινεί από τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

