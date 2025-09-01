Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου: Αντιδρά στον αποκλεισμό εταιρειών μεταποίησης της Αιτωλοακαρνανίας από χρηματοδοτική δράση

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου καταγγέλλει τον αποκλεισμό εταιριών μεταποίησης της Αιτωλοακαρνανίας από την πρόσκληση «Εξωστρέφεια ΜμΕ» με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο κείμενο γίνεται συγκεκριμένα αναφορά βιοτεχνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Καλαμών και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και ζητείταιη άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης, ώστε να ενταχθούν οι σχετικοί ΚΑΔ

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή η Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της σχετικά με την πρόσκληση της δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 9ΠΘΧΗ-ΟΩΑ), καθώς από την αναλυτική καταγραφή των επιλέξιμων ΚΑΔ στο Παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΔ που αφορούν βιοτεχνικές

επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Καλαμών και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιτωλοακαρνανία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή της χώρας σε ελιά Καλαμών, η απόφαση αυτή δημιουργεί έναν αδικαιολόγητο αποκλεισμό για τις εταιρίες μεταποίησης του νομού μας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό και έχουν κατακτήσει σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Πρόκειται για επιχειρήσεις με έντονη εξωστρέφεια, που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, την προβολή των ελληνικών προϊόντων διεθνώς και την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης, ώστε να ενταχθούν οι σχετικοί ΚΑΔ που καλύπτουν τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εξαγωγής ελιών Καλαμών και τυροκομικών προϊόντων. Εναλλακτικά, θεωρούμε απαραίτητη τη δρομολόγηση ειδικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω κλάδων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των τοπικών μας βιοτεχνιών και να ενισχυθεί ουσιαστικά η παραγωγική και εξαγωγική οικονομία της Αιτωλοακαρνανίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ