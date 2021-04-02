ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΕμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Το προσωρινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Το προσωρινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Αγρινιο, Οικονομια
Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Το προσωρινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 5-4-2021

·           Η προσέλευση των καταναλωτών θα γίνεται ΜΟΝΟ με ραντεβού.

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ στην τοπική ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ….και κερδίζουμε ΟΛΟΙ!!!!

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!!

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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