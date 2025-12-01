Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Τη Black Friday οι μεγάλοι παίκτες κέρδισαν, τα μικρομάγαζα ζημιώθηκαν»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις με αφορμή τη φετινή Black Friday.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου:

Με εμπορικό πρόσχημα την Μαύρη Παρασκευή φέτος 28-11-2025 εβδομάδες ολόκληρες οι λίγοι και μεγάλοι παίκτες της αγοράς επιχείρησαν – επιχειρούν και σε σημαντικό βαθμό το πέτυχαν- πετυχαίνουν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους.

Σε αυτές τις συνθήκες μικρομάγαζα εμπορικά και όχι μόνο προσπαθούν να δώσουν το παρών μπας και κάτι γίνει.

Για τη μεγάλη πλειοψηφία το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η δε προσπάθεια θυμίζει την αποτυχία αυτού που έτρεχε προσπαθώντας να ξεπεράσει τη σκιά του. Αναμφίβολα από τα χρήματα που απέσπασαν τα λίγα βουβάλια της αγοράς όλο αυτό το διάστημα με τυράκι στη φάκα την Black Friday το πολύ μεγάλο ποσοστό θα λείψει από τα μικρά εμπορικά της αγοράς και από τους πολλούς τις επόμενες μέρες των γιορτών.

Όπως επίσης τους λείπουν αυτά που χαρωπά σκορπιούνται στα πανηγύρια των λευκών νυχτών.

Ας μην εστιάζουμε στο δέντρο χάνοντας το δάσος μικρέμποροι και συμπολίτες. Οι εκπτώσεις έχουν εκφυλιστεί, οι προσφορές επίσης, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί, υγειονομικοί και ασφάλειας κανόνες στον Καιάδα, τα μεταλλαγμένα, πειραγμένα , ελλαττωματικά κ.α. κυριαρχούν, οι έλεγχοι και οι αποκαλύψεις μετά θάνατο.

Συνέπειες, ποινές κλπ. για τους υπεύθυνους ή με το βαμβάκι ή μετά και από την δευτέρα παρουσία.

Συνάδελφοι

Τα μικρομάγαζα δεν πρέπει και δεν θέλουμε την υφιστάμενη Βαβυλωνία σε καμιά από τις εκφάνσεις της ούτε σαν έμποροι ούτε σαν καταναλωτές κι εσείς συμπολίτες μας πιστεύουμε και ευχόμαστε να έχετε την ίδια γνώμη.

Σύντομα θα τα πούμε και το πρέπει σε πράξη θέλουμε να αρχίσουμε να μετουσιώνουμε με τους πολλούς για τους πολλούς.

Υ.Γ.: Καλά δε είναι όλοι μας να μην ξεχνάμε το πάρτι με τα καταναλωτικά δάνεια, ποιοι θησαύρισαν και ποιοι πλήρωσαν το μάρμαρο.