Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Θα δένουμε τα σκυλιά με λουκάνικα, με το που θα ‘ρθει ο προϋπολογισμός του 2026»

Σε ανακοίνωση με έντονο το στοιχείο της ειρωνείας ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ερμής» επικρίνει τα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Με σκωπτική διάθεση η διοίκηση του αναφέρει ότι ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα και υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογικής καθημερινής δράσης. Ο Σύλλογος αφήνει σαφείς αιχμές για άλλες πρωτοβουλίες, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα της «αλληλογραφίας» στη διεκδίκηση λύσεων.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «Ο Ερμής»:

«Αυτό ήταν!

Ελάχιστα 24ωρα χρειάστηκαν και το αδηφάγο τέρας της ακρίβειας πληγώθηκε θανάσιμα.

Χιλιάδων προϊόντων οι τιμές κατρακύλησαν, οι τιμές των παρόχων ενέργειας έπεσαν στο ναδίρ, το κόστος στο φάρμακο απόλυτα διαχειρίσιμο, η εύρεση στέγης και το νοίκι ευκολάκι, το άγχος πως θα βγει η μέρα παρελθόν, οι έμμεσοι φόροι συρρικνώθηκαν, τραπεζικά χαράτσια και αεροχρεώσεις του καρτέλ των ψηφιακών βαρκάρηδων θλιβερή ανάμνηση, το δεν τα βγάζω πέρα και το δεν μου φτάνουν παρελθόν, η 13ωρη δουλειά μόνο πλέον χόμπι, τα ξενοίκιαστα άρχισαν να δέχονται τηλέφωνα και προσφορές κ.α.

Με το που θα ’ρθει δε και ο νέος του 2026 προϋπολογισμός τότε θα ’ναι που θα δένουμε τα σκυλιά με λουκάνικα»

Τέτοιες ώρες σε τέτοιες συνθήκες ένας είναι ο δρόμος:

Συλλογική δράση για να ανατραπεί η πολιτική που ταΐζει την ακρίβεια και τσακίζει κόκκαλα

Και

Αυτό με πράξη θα γίνει όχι με αλληλογραφία αλλά Δράση καθημερινή.