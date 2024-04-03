Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Τα αποτελέσματα των εκλογών

Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΨΗΦΙΣΑΝ:160 ΑΚΥΡΑ:3 ΛΕΥΚΑ: 0

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 8 ΕΔΡΕΣ
-ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
-ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
-ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ-ΑΝΝΑ
-ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: 1 ΕΔΡΑ
-ΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΨΗΦΙΣΑΝ:160 ΑΚΥΡΑ: 3 ΛΕΥΚΑ: 0

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 3 ΕΔΡΕΣ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
-ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: 0 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 160 ΑΚΥΡΑ: 4 ΛΕΥΚΑ : 0

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 7 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
-ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: 1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
-ΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

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03 Απρ 2024