Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Ποιον δεν τον νοιάζει το σήμερα 13ωρο και το αύριο»

Στο πλευρό των εργαζομένων ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, λέει όχι στο 13ωρο, συμμετέχοντας ενεργά στην πανελλαδική απεργία της Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

Το νομοθετικό κυβερνητικό τερατούργημα για το 13ωρο έχει πολλές στοχεύσεις.

Κανιβαλίζει τις συνθήκες εργασίας, απορυθμίζει ότι έχει απομείνει από κανονικότητα, υπηρετεί τις πλέον βαμπιρικές απαιτήσεις μονοπωλιακών ομίλων, αβαντάρει επαναφορά εκμετάλλευσης του19ου αιώνα, τσακίζει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, εξαντλεί σωματικές ψυχικές αντοχές και ισορροπίες, ρομποτοποιεί την ανθρώπινη φύση, απαγορεύει ουσιαστικά κοινωνική συλλογική κλπ., παρουσία, συμμετοχή και προσφορά.

Γνωρίζουμε και ακούμε καλά τις φωνές των κυβερνητικών εξαπτέρυγων που επικαλούνται το άθλιο επιχείρημα της «ελεύθερης» επιλογής.

Πολιτικά, συνδικαλιστικά, δημοσιογραφικά άθλιες και στρατευμένες.

Το 13ωρο η έξαλλη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική (νυν και πρώην) το βοτάνισαν πριν το εμφανίσουν καλά και φρόντισαν να το παρουσιάσουν σαν λύση και διέξοδο.

Το έπραξαν νομοθετώντας, διευκολύνοντας, υπηρετώντας, ενισχύοντας και καλύπτοντας την πλήρη και απόλυτη εμπορευματοποίηση και - επί αυτών - αισχροκέρδεια των στοιχειωδών και αυτονόητων κοινωνικών αγαθών.

Το νερό, το φως, το φάρμακο, το φαγητό, η μετακίνηση, η διαμονή, το τηλέφωνο, η παιδεία, κ.α., έγιναν χρυσοφόρες φλέβες για τα καρτέλ των πλουτοκρατών. Οικοδόμησαν και οικοδομούν συνθήκες σε όλες τις εκφάνσεις που υποχρεώνουν τον άνθρωπο να ζει μόνο για να δουλεύει.

Σήμερα 1-10-2025:

Στηρίζουμε την απεργία των εργαζομένων.

Συνειδητά σήμερα δεν προβάλουμε δικά μας κλαδικά αιτήματα.

Παραμένουμε σταθερά, ουσιαστικά και απόλυτα θετικά πρόθυμοι για κοινωνικές συμμαχίες συνέπειας και συνέχειας που θα μπορέσουν να γυρίσουν τον τροχό.