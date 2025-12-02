Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Να μην αφήσει μικρομάγαζο στην αγορά ο στόχος του ανάλγητου κυβερνητικού επιτελείου»

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου με αφορμή την υποχρέωση της χρήσης IRIS για πληρωμές, κάνοντας λόγο για «φονικό εφεύρημα».

Μάλιστα με ανακοίνωση το Δ.Σ. καταγγέλλει ότι όσες αλλαγές δρομολογήθηκαν δεν στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά είναι χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τράπεζες, παρόχους Πληροφορικής και μεγαλοεισαγωγείς.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «Ο Ερμής» με τίτλο: «Υποκριτές- Ψεύτες – Ανάλγητοι»:

Όπως αυτοί δεν κουράζονται να νομοθετούν και να εκβιάζουν έτσι και μείς δεν θα κουραστούμε να τους αποκαλύπτουμε και να τους καταγγέλλουμε. Μιλάμε για το ανάλγητο κυβερνητικό επιτελείο που ‘χει βάλει στόχο να μην αφήσει μικρομάγαζο στην αγορά.

Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι το νέο τους φονικό εφεύρημα με την ονομασία IRIS και οι ασφυκτικές, εκβιαστικές ημερομηνίες προσαρμογής και συμμόρφωσης με την απειλή προστίμου 10.000€ για όσους δεν έχουν τακτοποιηθεί την 1 η -12-25.

Σκέτος εκβιασμός και Ηρώδεια αναλγησία γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι:

– Οι servicers πριν λίγες μόνο μέρες ξεκίνησαν να αναβαθμίζουν τα POS και πάρα πολλά ακόμη δεν έχουν αναβαθμιστεί.

– Πολλοί κατασκευαστές των ταμειακών δεν είχαν και ακόμα δεν έχουν έτοιμα τα λογισμικά.

– Οι ταμειακάδες πέραν από 80ευρα-100ευρα-150ευρα που ζητούν δεν επαρκούν και δεν μπορούν να καλύψουν χρονικά την αγορά

– Το κόψιμο απόδειξης χωρίς το χαρακτηρισμό IRIS ούτε ζημιώνει, ούτε φοροδιαφυγή είναι, ούτε στερεί έσοδα από το κράτος.

Ο νέος ωμός κυβερνητικός εκβιασμός όπως και προηγούμενοι π.χ. ενδεικτικά:

αθλιότητα τεκμαρτής, POS, πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ψηφιακά δελτία αποστολής κ.λπ. είναι σαφές ότι δεν στοχεύει σε καμιά πάταξη φοροδιαφυγής αλλά αποτελεί Χριστουγεννιάτικο μπουναμά στο καρτέλ των τραπεζιτών, των παρόχων πληροφορικής, των μεγαλοεισαγωγέων ταμειακών μηχανών και τους εμπορικούς αποικιοκράτες που για να αλωνίζουν θέλουν τις πόλεις χωρίς τοπικά μαγαζιά.

Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε . Συλλογική επανεκκίνηση για να σώσουμε τα μαγαζιά μας μετατρέποντας την δυσφορία σε οργή.