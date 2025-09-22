Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Για την λεγόμενη «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου» - Κάθε χθες Καλύτερο!»

«Για την λεγόμενη «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου» - Κάθε χθες Καλύτερο!» φέρει τον τίτλο η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, με αφορμή την εκδήλωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου και τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου:

Η κυβερνητική νεοφιλελεύθερη πλειοψηφία στην διοίκηση της ΕΣΕΕ μήνες τώρα συντηρούσε το αφήγημα σχετικά με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις αναμενόμενες θετικές για το εμπόριο εξελίξεις.

Έφτιαξε μάλιστα λέει και υπόμνημα σοβαρό και τεκμηριωμένο το οποίο έτυχε ευνοϊκής υποδοχής κατά την υποβολή του. Πριν 15 μέρες στη Δ.Ε.Θ. ο πρωθυπουργός μίλησε, παρουσίασε και δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της κυβερνητικής ατζέντας και το έκανε με τρόπο καθαρό και παστρικό.

Οι πρωθυπουργικοκυβερνητικές εξαγγελίες, η ωμότητα της αδιαφορίας τους για το τεκμηριωμένο, δίκαιο κ.λπ. υπόμνημα της ΕΣΕΕ, το απόλυτο τράβηγμα του χαλιού κάτω από τα πόδια τους, υποχρέωσε ακόμη και ομόχνωτους ιδεολογικά, πολιτικά μαζί της δημόσια να «θυμώσουν».

Τους καταγγέλλουμε για υποκρισία και αβαντάρισμα συνδικαλιστικά της εφαρμοζόμενης πολιτικής και των κυβερνητικών προθέσεων.

Όπως την Κυβέρνηση έτσι και αυτούς δεν τους νοιάζει η ύπαρξη, επιβίωση, παραμονή στηναγορά

των μικρών ατομικών ελληνικών οικογενειακών καταστημάτων, δεν τους νοιάζει το μικρομάγαζο και το εμπόριο αλλά το επιχειρείν και η επιχειρηματικότητα. Γι’ αυτό άλλωστε το ενσωματώσανε και στους τίτλους των συνδικαλιστικών οργάνων τους

Είμαστε; Αλήθεια άδικοι και υπερβολικοί!

Ας μας απαντήσουν λοιπόν 2 βδομάδες μετά το Άντε Φύγε της Θεσσαλονίκης, στις 22 Σεπτέμβρη 2025 στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την «ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» : - ποιον; στηρίζει τι; υπηρετεί η μονοπρόσωπη τιμητική και μονοκομματική παρουσία του κ. Χατζηδάκη αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και τυμπανοκρούστη του νεοφιλελευθερισμού και του αφανισμού μας. - τι; τους υποχρέωσε να αποδώσουν τιμή και εύσημα σε κάποιον που πριν 15 μέρες τους αγνόησε.

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Α. καλεί κάθε αντιπρόσωπο και μέλος διοίκησης Συλλόγου, Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας ανεξάρτητα από ιδεολογικούς, κομματικούς προσανατολισμούς να απέχει από την φιλοκυβερνητική φιέστα της ΕΣΕΕ στις 22-9-25.

Καλεί, προσκαλεί αλλά και προκαλεί νυν και πρώην προέδρους της ΕΣΕΕ, μέλη Δ.Σ. της, Αντιπροσώπους και αντίστοιχα Ομοσπονδιών και Συλλόγων σε δημόσιο διάλογο και σε ανοιχτές στις πόλεις πανελλαδικά συζητήσεις για να πέσουν οι μάσκες και να αποκαλυφθεί ποιος βάζει το λύκο στο μαντρί και ποιοι οδηγούν τις αγορές σε ολιγοπωλιακές στρεβλώσεις, πριμοδοτώντας την αισχροκέρδεια, την ακρίβεια και το Θάνατο του Εμποράκου.

Και με το Θύμα και με το Θύτη δεν γίνεται!