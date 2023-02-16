ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΕμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Τα ονόματα όσων εκλέγονται

Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Τα ονόματα όσων εκλέγονται

Αγρινιο
Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Τα ονόματα όσων εκλέγονται

Aνακοινώθηκαν από την εφορευτική επιτροπή τα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου. Τα ονόματα όσων εκλέγονται και οι έδρες είναι:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:   ΨΗΦΙΣΑΝ: 208     ΑΚΥΡΑ: 1  ΛΕΥΚΑ: 1

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 4 ΕΔΡΕΣ

-ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»: 4 ΕΔΡΕΣ

-ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

-ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»:  1  ΕΔΡΑ

– ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΨΗΦΙΣΑΝ:208   ΑΚΥΡΑ: 1   ΛΕΥΚΑ: 1

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»:  2  ΕΔΡΕΣ

-ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»:  1  ΕΔΡΑ

-ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»:   

0   ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ :207     ΑΚΥΡΑ:  2     ΛΕΥΚΑ : 2

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»:  5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

-ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»: 4  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

-ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

-ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

-ΣΥΡΜΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»:  1   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

-ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αυτό που λείπει είναι το εισόδημα!

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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