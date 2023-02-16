Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Τα ονόματα όσων εκλέγονται

Aνακοινώθηκαν από την εφορευτική επιτροπή τα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου. Τα ονόματα όσων εκλέγονται και οι έδρες είναι:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΨΗΦΙΣΑΝ: 208 ΑΚΥΡΑ: 1 ΛΕΥΚΑ: 1
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 4 ΕΔΡΕΣ
-ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»: 4 ΕΔΡΕΣ
-ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
-ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: 1 ΕΔΡΑ
– ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΨΗΦΙΣΑΝ:208 ΑΚΥΡΑ: 1 ΛΕΥΚΑ: 1
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 2 ΕΔΡΕΣ
-ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»: 1 ΕΔΡΑ
-ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»:
0 ΕΔΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ :207 ΑΚΥΡΑ: 2 ΛΕΥΚΑ : 2
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»: 5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
-ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»: 4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
-ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
-ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
-ΣΥΡΜΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: 1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
-ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυτό που λείπει είναι το εισόδημα!