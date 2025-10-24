Έμπνευση από την Έξοδο του Μεσολογγίου στο νέο πρόγραμμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο πραγματοποιήθηκε φέτος, στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, η παρουσίαση του προγράμματος της νέας θεατρικής περιόδου 2025–26, με τίτλο «Έξοδος».

Η εκδήλωση, που έγινε στην αίθουσα του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, ήταν αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, όπως επίσης με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου είναι εμπνευσμένο μεγάλο μέρος του προγράμματος για την περίοδο 2025 – 2026.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνδύασε την τέχνη του θεάτρου με τον στοχασμό γύρω από την έννοια της ελευθερίας και της υπέρβασης. Την παρουσίαση συντόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, Λευτέρης Γιοβανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο σκεπτικό του φετινού προγραμματισμού, επισημαίνοντας πως «η Έξοδος δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν μας, είναι μια εσωτερική πορεία προς τη γνώση, τη ζωή και το φως».

Ο κ. Γιοβανίδης υπογράμμισε πως εκτός του ότι η φετινή θεατρική περίοδος εμπνέεται από το ηρωικό γεγονός του Μεσολογγίου, επιχειρεί ταυτόχρονα να μεταφράσει το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός σε ένα σύγχρονο κάλεσμα αυτογνωσίας και αναγέννησης, μέσα από έργα που μιλούν για την απελευθέρωση, την υπέρβαση και την εσωτερική επανάσταση του ανθρώπου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Ανδρέας Σκαρτσάρης, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, άνθρωποι του θεάτρου και πλήθος θεατών που γέμισαν την αίθουσα του θεάτρου.

Όλοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση των νέων παραγωγών, οι οποίες, όπως ανακοινώθηκε, θα κινηθούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από το κλασικό ρεπερτόριο έως σύγχρονες δραματουργίες που εξερευνούν το ανθρώπινο βίωμα μέσα από τη ματιά της «Εξόδου».

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα ρεσιτάλ πιάνου του διακεκριμένου σολίστα Θεόδωρου Τζοβανάκη, ο οποίος μάγεψε το κοινό με ένα πρόγραμμα γεμάτο ιδιαίτερες ερμηνείες.

Ο ήχος του πιάνου πλημμύρισε τη σκηνή, προσδίδοντας μια ποιητική διάσταση στο μήνυμα της εκδήλωσης και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη βραδιά.

Το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον ρόλο του ως πνευματικού και πολιτιστικού φορέα της περιοχής, προτείνοντας έναν καλλιτεχνικό προγραμματισμό που συνδυάζει τη θεατρική ποιότητα με τον κοινωνικό προβληματισμό.

Η φετινή θεατρική περίοδος με τίτλο «Έξοδος» υπόσχεται παραστάσεις που θα εμπνεύσουν, θα συγκινήσουν και θα θέσουν ερωτήματα για τη θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και τη διαρκή του ανάγκη για ελευθερία.

Δείτε φωτογραφίες: