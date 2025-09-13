Εμμανουήλ Καραλής: «Ρίξτε κανένα ξεμάτιασμα, είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ»
Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε επίδειξη δύναμης στα προκριματικά του επί κοντώ και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό της Δευτέρας (15/9/2025), κάνοντας μόλις δύο άλματα στα 5.55 και τα 5.75.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δήλωσε έτοιμος για μία μεγάλη επίδοση στον τελικό του επί κοντώ.
Δείτε το βίντεο:
Ο Μόντο Ντουπλάντις μοιάζει ανίκητος, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σ’ έναν αγώνα, ειδικότερα από τη στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σπάει το ένα προσωπικό ρεκόρ μετά το άλλο.
