Εμμανουήλ Καραλής: «Ρίξτε κανένα ξεμάτιασμα, είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ»

Ξεμάτιασμα ζήτησε με χιούμορ ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, δηλώνοντας αποφασισμένος για μεγάλο ρεκόρ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε επίδειξη δύναμης στα προκριματικά του επί κοντώ και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό της Δευτέρας (15/9/2025), κάνοντας μόλις δύο άλματα στα 5.55 και τα 5.75.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δήλωσε έτοιμος για μία μεγάλη επίδοση στον τελικό του επί κοντώ.

Δείτε το βίντεο:

Ο Μόντο Ντουπλάντις μοιάζει ανίκητος, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σ’ έναν αγώνα, ειδικότερα από τη στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σπάει το ένα προσωπικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Πηγή: newsit.gr

