Εμμανουήλ Καραλής: «Πέταξε» στη δεύτερη θέση της Ζυρίχης με άλμα στα 6 μέτρα

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 6 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,65 μ., όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Στη συνέχεια επέλεξε να παρακάμψει τα 5,80 μ. και πέρασε με την πρώτη τα 5,90 μ., δείχνοντας εξαιρετική σταθερότητα.

Η κορυφαία στιγμή ήρθε στα 6,00 μ., ύψος που κατάφερε να ξεπεράσει με την τρίτη του προσπάθεια, σημειώνοντας την 11η φετινή και 12η συνολικά επίδοση άνω των 6 μέτρων στην καριέρα του.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,10 μ., με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08 μ., το οποίο κατέχει από τις 2 Αυγούστου στον Βόλο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να υπερβεί το ύψος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Η εμφάνιση του Καραλή στη Ζυρίχη επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την αγωνιστική του άνοδο ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

Πηγή: newsit.gr