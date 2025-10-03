Εμμανουήλ Καραλής: Η τρυφερή φωτογραφία με τη σύντροφό του από τις διακοπές τους

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι στα καλύτερά του σε όλα τα επίπεδα, όπως μαρτυρούν και οι τρυφερές φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Αναστασία Μαγαλιού από τις διακοπές τους.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ διανύει μία εξαιρετική περίοδο στη ζωή του τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά.

Στο Τόκιο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, απειλώντας στον τελικό του επί κοντώ τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.

Στο πλευρό του ήταν, φυσικά, και η Αναστασία Μαγαλιού, η σύντροφος του, η οποία τον ακολούθησε μέχρι και στην Ιαπωνία.

Η Αναστασία Μαγαλιού στήριξε από κοντά τον αγαπημένο της και κατέγραψε από τις κερκίδες τις προσπάθειες του.

Μετά το τέλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η σύντροφος του, μάλιστα, ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τον Μανόλο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ζευγάρι κρατάει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και οι κοινές φωτογραφίες τους είναι σπάνιες.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: newsit.gr