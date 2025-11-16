Εμφάνιση καρχαρία – προσκυνητή στο Μεγανήσι

Ανησυχία αλλά και δέος προκάλεσε στους ψαράδες του Μεγανησίου η εμφάνιση ενός καρχαρία- προσκυνητή , ο οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για καρχαρία-προσκυνητή (Cetorhinus maximus), γνωστό και ως «παπά» ή «σαπουνά». Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ζωντανό ψάρι στον κόσμο μετά τον φαλαινοκαρχαρία. Το εντυπωσιακό αυτό είδος μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 12 μέτρα μήκος και τους 19 τόνους βάρος, αν και συνήθως δεν ξεπερνά τα 8 μέτρα.

Ο καρχαρίας-προσκυνητής είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο, καθώς τρέφεται αποκλειστικά φιλτράροντας πλαγκτόν από το νερό. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο, κωνικό ρύγχος του, το τεράστιο στόμα του και τις εκτεταμένες βραγχιακές σχισμές που περιβάλλουν σχεδόν ολόκληρο το κεφάλι του. Οι βραγχιακές άκανθες είναι σκούρες, λεπτές και «τριχωτές», λειτουργώντας σαν φυσικό φίλτρο για την τροφή του.

Το χρώμα του είναι συνήθως γκριζοκαφέ, συχνά με μικρά στίγματα, ενώ το ουραίο πτερύγιο έχει χαρακτηριστικό ημισέληνο σχήμα. Παρά το επιβλητικό του μέγεθος, τα δόντια του είναι μικρά και πολυάριθμα, διατεταγμένα σε εκατοντάδες σειρές.

Η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς ο καρχαρίας-προσκυνητής απαντάται σε όλες τις εύκρατες θάλασσες του κόσμου και ακολουθεί μεταναστευτικά μοτίβα.

Οι ψαράδες παρακολούθησαν το μεγαλόπρεπο ζώο να κινείται αργά κοντά στις βάρκες τους, πριν απομακρυνθεί χωρίς να προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για ειρηνικό και προστατευόμενο είδος, το οποίο δεν πρέπει να ενοχλείται, καθώς οι εμφανίσεις του αποτελούν ένδειξη υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.