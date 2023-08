Ελβετία: Έπεσε η θερμοκρασία 31 βαθμούς!

Η κλιματική αλλαγή χτυπάει όλο τον κόσμο με τις απότομες μεταβολές του καιρού να σοκάρουν τη φύση και τους οργανισμούς…

Το σοκ της κλιματικής αλλαγής βιώνουν και στην Ελβετία.

Οι Ελβετοί από την έντονη ζέστη, ξύπνησαν τώρα με ραγδαίες βροχοπτώσεις, ενώ ήδη τα βουνά στολίστηκαν απότομα με χιόνι. Μαλιστα εξετάζεται, μήπως η υποχρεωτική χρήση χειμερινών ελαστικών να ξεκινήσει νωρίτερα…

«Το θερμόμετρο πραγματοποίησε μια απρόσμενη αλλαγή. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, από τους 31,2°C που έδειχνε, σήμερα, καταγράφει μόλις 0,5°C», ανακοίνωσε μέσω Twitter η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας.

Good afternoon everyone,

Would you swap our weather for the weather they have in the Swiss Alps today, yes #snow in Saas-Fee city (1800m above sea level)

Video: Jens Guntzel pic.twitter.com/9Fi77yKFAs

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 28, 2023