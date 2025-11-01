ΕΛΤΑ: Η επόμενη ημέρα μετά το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Τι θα ισχύει για εργαζόμενους και εξυπηρέτηση σε νησιά και επαρχία

Τα ΕΛΤΑ από την πλευρά τους μιλούν για στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας, ενώ το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή.

Την Τρίτη στη Βουλή το θέμα των ΕΛΤΑ

Η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13.00. Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετέχουν η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διοίκησεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης «σε κάθε περίπτωση ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», ενώ επισήμανε πως η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 250 εκατ. ευρώ καθώς και με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. «Τα χρήματα που έχουν μπει και η μέριμνα που έχει ληφθεί είναι για να επιβιώσει ο Οργανισμός», σημείωσε.

Τι είναι το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» που ανακοίνωσε η εταιρεία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν δυναμικά στον μετασχηματισμό τους, επεκτείνοντας το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», που φέρνει όλες τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απευθείας στην πόρτα του πολίτη, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς · είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Το δίκτυο των 1.400 ταχυδρόμων

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι συνατξιούχοι και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα. Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο»

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», ανέφερε ο κ. Σκλήκας. «Με το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα – αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένουν ελλειμματικά σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενώ σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, όταν το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα λειτουργούσαν με ελάχιστα έσοδα και ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Ειδάλλως θα μπορούσε να απειληθεί η επιβίωση συνολικά των ΕΛΤΑ. Η συνέχιση της λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένη προσέλευση πελατών δεν θα ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη. Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του

Καθημερινά, περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς συνεργατών της ΕΛΤΑ Courier, εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού από τα καταστήματα που αναστέλλουν λειτουργία, ενισχύοντας τη διανομή και τη συχνότητα εξυπηρέτησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ παραμένει στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής. Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό αξιοποιείται σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρώπινο πρόσωπο. Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και εξοπλισμό, και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

Αυτά είναι τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ

