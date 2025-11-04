ΕΛΤΑ: «Δεν κλείνεις το 48% των καταστημάτων χωρίς διαβούλευση με την κοινωνία», λένε οι εργαζόμενοι

Λάθος ουσιαστικό και όχι επικοινωνιακό είναι το κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σύμφωνα με τους εργαζόμενους, που επιρρίπτουν ευθύνες και στο υπουργείο Οικονομικών.

«Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ εξυπηρετεί ένα διπλό σχέδιο: Να μην υπάρχουν πλέον εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου και να εκχωρηθεί το δίκτυο διανομής σε ιδιώτες» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου.

Μάλιστα, έκανε λόγο και για πληροφορίες που θέλουν τα ΕΛΤΑ να πληρώνουν τα ενοίκια επιχειρήσεων που θα αντικαταστήσουν το έργο των ταχυδρομείων.

«Εδώ και χρόνια τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούσαν συντάξεις, logistics, συμβάσεις με τράπεζες για πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων και φυσικά, δέματα» ανέφερε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί σε ένα δίκτυο 450 σημείων να κλείσεις το 48% χωρίς διαβούλευση με την κοινωνία. Η κοινωνία –όπως ήταν φυσικό– αντέδρασε. Δεν ήταν μόνο επικοινωνιακό, ήταν ουσιαστικό λάθος και γιατί ο μοναδικός μέτοχος στα ΕΛΤΑ είναι το υπουργείο Οικονομικών που παρακολουθούσε την πορεία του οργανισμού».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες για εξυπηρέτηση των πολιτών με άλλους τρόπους, όπως τα πρακτορεία, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε ως «πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για όλους σχέδια όπως αυτό για τον ψηφιακό ταχυδρόμο».

«Η διοίκηση εκτόξευσε το λειτουργικό κόστος»

Σε ό,τι αφορά το κόστος των ΕΛΤΑ, οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, έχουν συμβάλλει στον περιορισμό του μισθολογικού σκέλους. Όμως, καταλογίζει στη διοίκηση την αύξηση του λειτουργικού κόστους.

«Δεν μπορεί να μεταφέρονται οι διοικητικές υπηρεσίες σε κτήριο που κοστίζει 2 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ υπήρχε ιδιόκτητο κτήριο σε άλλη περιοχή» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί σε έναν οργανισμό με λιγότερους από 3.000 μόνιμους υπαλλήλους να υπάρχουν 9 γενικοί διευθυντές και 31 διευθυντές, όλοι με παχυλές αποδοχές».

newsbomb.gr