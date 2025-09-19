ΕΛΣΤΑΤ: Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι και το 2021

Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα για την περίοδο από το 1940 έως το 2021 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της τελευταίας απογραφής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο Γεώργιος είναι αμετακίνητος από την πρώτη θέση για όλα τα χρόνια αυτά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κωνσταντίνος που έδωσε μάχη με τον Ιωάννη και τον Δημήτρη ενώ εντυπωσιακή άνοδο σημείωνε όσο περνούσαν τα χρόνια ο Αλέξανδρος και ο Άγγελος.

Στα γυναικεία ονόματα ποια είναι η σειρά;

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η κατάταξη αφορά τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική και άλλη ιθαγένεια ενώ στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Τα 20 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

