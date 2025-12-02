Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε στο 8,6% η ανεργία τον Οκτώβριο

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σύμφωνα με τις τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, στο 8,6% μειώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2025 έναντι 9,7% τον Οκτώβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (1,0%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.982.942, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-0,8%).

Πηγή: protothema.gr

