Η «Ελπίς» έπιασε «αδιάβαστο» το σύστημα «Πάγωσε» η τηλεκπαίδευση «Μεγάλα σχολεία στο Αγρίνιο, δεν έχουν δίκτυο υπολογιστών και εγκατάσταση για να υποστηρίξει την τηλεκπαίδευση» καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες οδηγούν στη μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ στα σχολεία, ήταν ο λόγος που παρέμειναν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία!

Ωστόσο, η ώρα της ανακοίνωσης της απόφασης αυτής (απόγευμα Κυριακής), αλλά και το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε ανάλογη προετοιμασία αιφνιδίασε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, με αποτέλεσμα η τηλεκπαίδευση χθες να μείνει στον «πάγο»…

Η αιφνίδια απόφαση βρήκε εκπαιδευτικούς χωρίς απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση και γονείς, κυρίως των μαθητών του δημοτικού, χωρίς δικαίωμα άδειας…

Για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή μίλησαν εκπαιδευτικοί παρουσιάζοντας τα προβλήματα που ανέκυψαν από την ώρα που έγινε γνωστή η απόφαση για κλείσιμο των σχολείων.

Ο εκπρόσωπος του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας και αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Τάσος Σκαρμούτος ανέφερε:

«με εισήγηση των δημάρχων και την επικαιροποίηση της Αντιπεριφερειάρχη για κλείσιμο όλων των σχολείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό, όπως επίσης παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ, προχωράμε με τηλεκπαίδευση.

Ο λόγος και η αιτία που οδήγησε στο κλείσιμο των σχολείων δεν είναι ο αποκλεισμός των δρόμων ή κάτι αντίστοιχο, αλλά διότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ κατά της διασποράς του covid.

Μέχρι τώρα οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά στα σχολεία, προκειμένου να αερίζεται ο χώρος για να μην έχουμε πρόβλημα με την διασπορά του κορονοιού.

Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει με τόσο χαμηλή θερμοκρασία και για το λόγο αυτό προχώρησαν στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων οι αρμόδιες αρχές.

Υπάρχει σχετική νομοθεσία που λέει πως σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων να γίνεται τηλεκπαίδευση. Το ζήτημα που δημιουργήθηκε είναι ότι αιφνιδιάστηκε η εκπαιδευτική κοινότητα το απόγευμα της Κυριακής και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Οι διευθυντές ωστόσο των σχολικών μονάδων έστειλαν στους γονείς το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης, το οποίο όμως προσαρμόστηκε μόνο το πρωί, διότι με τον covid η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έκανε μαθήματα μόνο το απόγευμα.

Επίσης άλλο πρόβλημα που ανέκυψε σχετίζεται με τους εκπαιδευτικούς και τον εξοπλισμό της τηλεκπαίδευσης.

Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν εξοπλισμό για την τηλεκπαίδευση στα σπίτια τους, συνεπώς, αναγκάστηκαν να μεταβούν στις σχολικές τους μονάδες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να «σηκώσουν» το WebEx, όταν είναι πολλά άτομα μαζί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά τεχνικά προβλήματα, ακόμη και να μην γίνει η σύνδεση για μάθημα.

Σημαντικό επίσης είναι ότι αιφνιδιάστηκαν και οι γονείς και κυρίως των μαθητών του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, οι οποίοι αναγκαστικά έμειναν στο σπίτι, ενώ δεν δικαιούνται άδεια από την δουλειά τους και αυτό ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αν συνεχιστούν οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποκλείεται η απόφαση αυτή, για να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, να επεκταθεί και για την Τετάρτη και την Πέμπτη».

Ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κατσίφας είπε:

«είναι απόφαση του εκάστοτε δημάρχου και της περιφέρειας. Από την στιγμή που έλαβαν την απόφαση αυτή βλέποντας το ψύχος που υπάρχει, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να πουν κάτι, ούτε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Ο λόγος που έκλεισαν τα σχολεία στο νομό είναι το ψύχος, το οποίο δεν επιτρέπει να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα για τον covid.

Το μάθημα γίνονταν με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, συνεπώς, με τις χαμηλές αυτές θερμοκρασίες δεν ήταν δυνατόν το μάθημα να γίνει με βάση τα πρωτόκολλα. Θα μπορούσαν να αποφασίσουν τα σχολεία να ανοίξουν αργότερα, αλλά σίγουρα θα δημιουργούντα διάφορα ζητήματα.

Σχετικά με τη τηλεκπαίδευση όποιος εκπαιδευτικός δεν διαθέτει εξοπλισμό στο σπίτι του, σύμφωνα με τη ΟΛΜΕ δεν δικαιούσαι να κάνεις μάθημα από το σπίτι, αλλά πρέπει να μεταβείς στο σχολείο, το οποίο πρέπει να χορηγήσει στον εκπαιδευτικό τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το ζήτημα είναι πως αν το σχολείο δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως και στους μαθητές στους οποίους είχαν χορηγηθεί tablet, τα οποία όμως ήταν στα σχολεία. Δεν θα μπορούσαν να δοθούν στους μαθητές το βράδυ της Κυριακής, ήταν αδύνατο».

«Θα μπορούσαν τα παιδιά να έρθουν αργότερα στο σχολείο»

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου – Θέρμου – Ηλίας Παπαχρήστος τόνισε

«οι εκπαιδευτικοί ήμασταν κανονικά στα σχολεία μας την Δευτέρα, παρατηρούμε χαμηλή θερμοκρασία, δεν θεωρούμε όμως πως για την περιοχή μας είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο, που να δικαιολογεί το κλείσιμο των σχολείων.

Το ζήτημά μας ως εκπαιδευτικοί είναι πως όταν θα παίρνονταν μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε πρώτα να προηγηθεί μια σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την Ένωση Γονέων και τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών για να συναποφασίσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μαθητές μας.

Αυτό δεν συνέβη, αλλά ενημερωθήκαμε αργά το απόγευμα της Κυριακής από τα ΜΜΕ πως με απόφαση δημάρχου κλείνουν τα σχολεία της περιοχής.

Μετά από την ενέργεια αυτή με εντολή που θα λαμβάναμε από το υπουργείο ή από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας έπρεπε να διαμορφώναμε το πρόγραμμα των μαθητών μας για τη Δευτέρα, να ενημερωθούν επίσης όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων και με την σειρά τους να ενημερώσουν όλους τους μαθητές, τόσο για την απόφαση, όσο και για το πρόγραμμά τους. Όλα αυτά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έγινε ήταν στο όριο του αδύνατου.

Το πρωί της Δευτέρας οι Διευθυντές επιχειρούν να φτιάξουν το πρόγραμμα της Τρίτης για να διανεμηθεί στον κάθε εκπαιδευτικό για να ενημερώσει στη συνέχεια τους μαθητές του.

Θεωρώ αν γίνονταν μια συνάντηση η απόφαση μπορεί να ήταν και διαφορετική όταν σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας ή στο Καρπενήσι αποφάσισαν τα παιδιά να πάνε για μάθημα στις 09.00 ή θα μπορούσαν να έρθουν στο σχολείο για μάθημα στις 10.00, στο πρώτο διάλλειμα δηλαδή.

Αφού το υπουργείο Παιδείας κόπτεται ότι ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι το σχολείο και όταν με 50.000 κρούσματα το αίτημά μας για μια εβδομάδα παράταση κλειστών σχολείων μετά την εορταστική περίοδο, εβδομάδα που τα μαθήματα θα αναπληρώνονταν και το σχολικό έτος θα τελείωνε μια εβδομάδα αργότερα το καλοκαίρι, δεν το θεώρησαν σωστό, απορούμε πως σήμερα με τέτοιες καιρικές συνθήκες παίρνονται αποφάσεις ερήμην μας.

Θεωρούμε πως η απόφαση αυτή δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Επίσης, και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν πολύ, θα είναι στα ίδια επίπεδα.

Γιατί τις δύο πρώτες ημέρες λαμβάνουμε την απόφαση αυτή και τις υπόλοιπες τρεις δε νοιαζόμαστε για τα παιδιά; Θα μπορούσαν τα παιδιά να έρθουν αργότερα στο σχολείο.

Πέρυσι με καύσωνα 40ο C γιατί δεν έκλεισαν τα σχολεία, που τα παιδιά λουζόντουσαν στον ιδρώτα λόγω των μασκών και τώρα χωρίς ενημέρωση προχώρησαν σε τέτοια κίνηση;

Να μην νοιαζόμαστε υποκριτικά, διότι πριν λίγες ημέρες, με 0 βαθμούς C, ο γραμματέας του υπουργείου Παιδείας μας έλεγε τα παιδιά να βάλουν σκούφο, κασκόλ και γάντια για να κάνουν μάθημα με λίγο ανοιχτά τα παράθυρα και τώρα με -1ο C ή -2ο C να λάβουν τέτοια απόφαση; Είναι αντιφατικά.

Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί είναι και γονείς, συνεπώς στο σπίτι κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα της τηλεκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα.

Όταν ένας εκπαιδευτικός έχει δύο παιδιά σε Γυμνάσιο και Λύκειο που πρέπει να μείνουν σπίτι και να κάνουν μάθημα δεν μπορεί να έχει 3 και 4 υπολογιστές στο σπίτι.

Μεγάλα σχολεία του Αγρινίου που θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τηλεκπαίδευση, όταν πραγματικά υπήρχε ανάγκη, δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα.

Υπάρχουν δηλαδή μεγάλα σχολεία στο Αγρίνιο, που δεν έχουν δίκτυο υπολογιστών και εγκατάσταση για να υποστηρίξει την τηλεκπαίδευση για πολλά άτομα, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να διδάξουμε με το κινητό».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

