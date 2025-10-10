Ελπίδων: Βασικός ο Κοντούρης του Παναιτωλικού στη νίκη επί της Γερμανίας

Βασικός ο Κοντούρης του Παναιτωλικού στην τεράστια νίκη της Εθνικής Ελπίδων για τα Προκριματικά U21 Euro 2027, ενώ ο Σμυρλής ως αλλαγή και στον πάγκο οι Γαλιάτσος και Νικολάου.

Καταπληκτική εμφάνιση, προσπάθεια και νίκη από την Εθνική Ελπίδων, που επικράτησε 3-2 της φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Γερμανίας στο Ernst-Abbe Sportfeld της Ιένα, για την 2η αγωνιστική του 6ου Προκριματικού Ομίλου του U21 EURO 2027.

«Μαγικό» πρώτο ημίχρονο, στο οποίο προηγήθηκε με δύο γκολ η Εθνική, απάντησαν στην επανάληψη οι Γερμανοί και γκολ δεύτερης διαδοχικής νίκης στα Προκριματικά του EURO 2027 από τον Ράλλη στο 81′!

Εξαιρετική εκκίνηση στον αγώνα για την Εθνική Ομάδα, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πήρε την κατοχή της μπάλας και απείλησε με τα δύο μακρινά σουτ του Κοντούρη εκτός περιοχής στο 7′ και στο 10′, προτού έρθει ένα μαγικό δίλεπτο για τους Ποδοσφαιριστές του Ταουσιάνη.

Στο 13′ με άρτια εκτελεσμένη κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, ο Γκούμας με βαθιά μπαλιά βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Καλογερόπουλο, ο οποίος γύρισε ιδανικά στον Κωνσταντίνο Κωστούλα που από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Ένα λεπτό μετά, το ασφυκτικό πρέσινγκ της Εθνικής οδήγησε στο λάθος του Σάιμεν, ο Τζίμας έκλεψε την μπάλα από τον Γερμανό τερματοφύλακα και αφού προσποιήθηκε σημείωσε το 0-2.

Η Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, όμως το διαγώνιο σουτ του Βάννερ εντός περιοχής στο 20′ πέρασε λίγο άουτ και έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ στο 44′, όταν ο Βάιπερ με κεφαλιά ψαράκι από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Μπότη, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Γερμανία πίεσε για να σκοράρει και ενώ στο 54’ ο Μπότης απομάκρυνε εντυπωσιακά το πλασέ του Ελ Μάλα από κοντά, στην εξέλιξη της φάσης ο Ντάμαρ με δυνατό διαγώνιο σουτ μείωσε σε 1-2.

Στο 58’, σε μια από τις σπάνιες στιγμές αδράνειας της Ελληνικής ομάδας, ο Ρότε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπίσοφ με κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι ισοφάρισε για την οικοδέσποινα.

Η Γερμανία θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως το σκορ ημιχρόνου στο 65’, όταν στην αντεπίθεση ο Τρεσόλντι σούταρε αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Μπότη και στο 67’ όταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής νίκησε τον Ελ Μάλα σε τετ α τετ.

Στη συνέχεια οι διεθνείς ισορρόπησαν το παιχνίδι, πίεσαν και πάλι ψηλά για να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος των γηπεδούχων και στο 81’ δικαιώθηκαν.

Ο Ράλλης ανέκτησε την κατοχή της μπάλας εκτός περιοχής, άντεξε στην πίεση του Μπλανκ και με διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ του Σάιμεν.

Στα εναπομείναντα λεπτά οι Ποδοσφαιριστές της Εθνικής διαχειρίστηκαν το προβάδισμα τους, άντεξαν στην πίεση των Γερμανών και στο τέλος πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη.

Γερμανία (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Σάιμεν, Μοργκάλα (46’ Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ουλράιχ, Ασέκο (84’ Ανσά), Μπίσοφ, Νταμάρ (73′ Κουμούρ), Βάιπερ, Βάννερ (46’ Ελ Μάλα), Τρεσόλντι (68′ Πεσίνοβιτς).

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κ. Κωστούλας, Καλοσκάμης, Κοντούρης (73’ Κάτρης), Γκούμας (29’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (62’ Σμυρλής), Τζίμας (62’ Ράλλης), Χ. Κωστούλας (73’ Παπαδόπουλος).

*Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Λετονία στην Ρίγα. Στους άλλους αγώνες του ομίλου Λετονία και Γεωργία ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε 2-0 την Μάλτα.