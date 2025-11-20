ΕΛΟΠΥ: Παρουσίασε το πρωτόκολλο πιστοποίησης «Fish from Greece» στο Riyadh

Δυναμική η παρουσία της ΕΛΟΠΥ στο Riyadh, όπου παρουσιάστηκε το Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Fish from Greece» σε workshop του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας της Σαουδικής Αραβίας και του FAO.

Η ανακοίνωση:

Μια ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση οδήγησε την Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), στο Riyadh, όπου συμμετείχε ενεργά σε workshop που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας της Σαουδικής Αραβίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO).

Στο πολυθεματικό αυτό workshop παρουσιάστηκε το «Πρωτόκολλο Πιστοποίησης Fish from Greece», το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα ποιότητας των φρέσκων ελληνικών ψαριών εκτροφής που παράγουν τα 22 Μέλη της ΕΛΟΠΥ. Η παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ανάμεσά τους εκπρόσωποι του Υπουργείου, κορυφαία στελέχη διεθνών πιστοποιητικών οργανισμών και ειδικοί του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και τη Σαουδική Αραβία.

Η ελληνική συμμετοχή συνεχίστηκε και στο πλαίσιο των εγκαινίων ενός μεγάλου fish festival της αλυσίδας LULU.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε –όπως επιβάλλει η αραβική παράδοση– με αυθεντική φιλοξενία και γεύσεις. Το τυπικό γεύμα, ψημένο μέσα στη γη, περιλάμβανε όχι μόνο αρνί και ρύζι αλλά και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής, όπως τσιπούρα, barramundi, μαγιάτικο και σολομό, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εικόνα της τοπικής κουζίνας.

Η συμμετοχή της ΕΛΟΠΥ σε διεθνή workshops και συνέδρια αναδεικνύει τον θεσμικό της ρόλο και την ουσιαστική συμβολή της στη σύγχρονη, υπεύθυνη και βιώσιμη ελληνική υδατοκαλλιέργεια. Παράλληλα, ενισχύει την εξωστρέφεια του κλάδου και προβάλει τις συνεργασίες της Οργάνωσης με σημαντικούς φορείς και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με σταθερή επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία, η ΕΛΟΠΥ συνεχίζει να αναδεικνύει την αξία των ελληνικών ψαριών εκτροφής και το έργο των Μελών της σε παγκόσμιο επίπεδο