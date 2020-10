ΕΛΟΠΥ: Eπανεξελέγη πρόεδρος ο Απ. Τουραλιάς- Το νέο ΔΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΠΥ–Eπανεξελέγη ως Πρόεδρος ο Απ. Τουραλιάς

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 με αντικείμενο την εκλογή νέας Διοίκησης, ανέδειξε, μετά από αρχαιρεσίες, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Τουραλιάς Απόστολος – Πρόεδρος

Λυμπέρης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος

Χεκίμογλου Ιωάννης– Γενικός Γραμματέας

Μπαράζι – Γερουλάνου Λάρα – Μέλος

Γιαννουλάτος Σπύρος – Μέλος

Κολιούλης Λεωνίδας – Μέλος

Μπόκας Κωνσταντίνος – Μέλος

Ραυτόπουλος Αναστάσιος – Μέλος

Ντήμας Στέφανος – Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Καλούμενος Ιωάννης– Αναπληρωματικό Μέλος

Τόκας Σταύρος – Αναπληρωματικό Μέλος

Μητσάκος Χρήστος– Αναπληρωματικό Μέλος

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι 2ετής, θα συνεχίσει εντατικά την προώθηση των στόχων της ΕΛΟΠΥ, με έμφαση στα άμεσα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της πανδημίας Covid-19 αλλά και στη διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και της εικόνας της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας.

Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)

Με στόχο την ανάπτυξη της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας και των Μελών της, η ιδιωτική μη κερδοσκοπική Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ιδρύθηκε το 2016,όταν τα πρώτα 21 Μέλη αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υποστηρίξουν με δικούς τους πόρους τη δημιουργία εθνικής ταυτότητας για τα προϊόντα της παραγωγής τους και την προώθηση τους σε επιλεγμένες αγορές.

Σήμερα, η ΕΛ.Ο.Π.Υ. αποτελείται από 23 Μέλη η παραγωγή των οποίων αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Παράλληλα ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων προώθησης, η ΕΛ.Ο.Π.Υ. παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς και πολλά άλλα.

H αποστολή της Οργάνωσης είναι η ανάπτυξη της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας και η προώθηση του φρέσκου ελληνικού ψαριού που χαρακτηρίζεται από τη συλλογική ταυτότητα FishfromGreece, μέσω της δημιουργίας εθνικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Out of the Box, Μελίνα Δημητρίου, mdimitriou@outofthebox.gr, 210 0109430, 693 7393997

