ΕΛΟΠΥ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες σεφ σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ

Σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες σεφ συμμετέχει η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, μέσω των οποίων αποβλέπει στην επιμόρφωση γύρω από τα φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής Fish from Greece.

Η ανακοίνωση:

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) συμμετέχει σε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες εστίασης που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με βασικό σκοπό την πλήρη ενημέρωση τους σχετικά με τα φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής, την ανάδειξη της σταθερής ποιότητας τους και τις σύγχρονες εφαρμογές τους στη μαγειρική.

Μια πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των ελληνικών ψαριών που παράγουν τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ αλλά και μία σύμπραξη ανάμεσα στους δύο βασικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και τον τουρισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι δύο κλάδοι συνυπάρχουν αρμονικά.

Κατά τη διάρκεια του 1ου διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος «Fin to Gill – Αξιοποιώντας ολόκληρο το ψάρι», 50 επαγγελματίες σεφ από όλη τη χώρα, είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τεχνικές ορθής αξιοποίησης των ψαριών και πρωτότυπες συνταγές. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για πρακτικές που ενισχύουν τη μείωση της σπατάλης, μαθαίνοντας πώς κάθε μέρος του ψαριού μπορεί να μετατραπεί σε βασικό στοιχείο ενός δημιουργικού πιάτου.

Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, αναδεικνύεται ο ρόλος της ελληνικής θαλασσινής πρωτογενούς παραγωγής και η σημασία των φρέσκων ψαριών εκτροφής ως πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας, ενώ η συνεργασία με τον ΣΕΤΕ προσδίδει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.