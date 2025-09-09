ΕΛΟΠΥ: Χαιρετίζει την εξαγγελία του πρωθυπουργού για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαισίο στις Ιχθυοκαλλιέργειες

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εκφράζει την ικανοποίησή της και στηρίζει θερμά την πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, για την επίσπευση των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και την ιδιαίτερη σημασία της στον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Η αναφορά αυτή, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς και βιώσιμου πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας.

Ο κύριος Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, δήλωσε: «Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (ΠΟΑΥ), αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ΕΛΟΠΥ και τα Μέλη της -για τους 12.000 εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τη συνεισφορά στις εξαγωγές της χώρας. Πρόκειταιγια μια διαχρονική εκκρεμότητα, που συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης και τη δημιουργία σαφούς πλαισίου για επενδύσεις. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού αποτελεί οδηγό για το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και να προχωρήσει ουσιαστικά η υλοποίηση της εξαγγελίας αυτής. Ως ΕΛΟΠΥ έχουμε υποχρέωση, και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά, ότι πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς έχοντας ως γνώμονα το κοινό συμφέρον, την περιβαλλοντική ισορροπία και την περιφερειακή ανάπτυξη».