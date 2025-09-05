«Ελληνίς»: «Το Νησί» με τον Τζουντ Λο θα προβάλλεται στο Αγρίνιο μέχρι την Κυριακή

Η ταινία «Το Νησί» (Eden), του Ρον Χάουαρντ θα προβάλλεται μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό κινηματογράφο «Ελληνίς», στο Αγρίνιο.

Η ταινία μάς μεταφέρει στο 1929, στο νησί Φλοριάν των Γκαλαπάγκος. Εκεί ο Γερμανός γιατρός Φρίντριχ Ρίτερ και η σύντροφός του Ντόρα εγκαταλείπουν την Ευρώπη για να χτίσουν έναν «νέο κόσμο» μακριά από την οικονομική κρίση και την κοινωνική παρακμή.

Σύντομα, όμως, ο επίγειος παράδεισός τους διαταράσσεται: ένα γερμανικό ζευγάρι με άρρωστο παιδί και μια εκκεντρική «Βαρόνη» που ονειρεύεται πολυτελές θέρετρο φτάνουν στο νησί. Μαζί τους φέρνουν ζήλια, ανταγωνισμούς και μικροπρέπειες, μολύνοντας την ουτοπία με όλα όσα οι πρωτοπόροι ήθελαν να αποφύγουν.

Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

Σενάριο: Νόα Πινκ

Πρωταγωνιστούν: Τζουντ Λο, Ανα ντε Αρμας, Βανέσα Κίρμπι, Σίντνεϊ Σουίνι, Ντάνιελ Μπρυλ, Φέλιξ Κάμερερ, Τόμπι Γουάλας, Ρίτσαρντ Ρόξμπεργκ

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€