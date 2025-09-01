«Ελληνίς» - Αγρίνιο: «Ταιριάζουμε;» η ταινία που θα προβάλλεται μέχρι την Τετάρτη

Η ταινία με την Ντακότα Τζόνσον «Ταιριάζουμε;» θα προβάλλεται από σήμερα Δευτέρα 1 έως την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2025 (21:30), στον «Ελληνίς» του Αγρινίου.

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης.

Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€