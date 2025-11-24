Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Ελληνικός παλμός στη Νέα Υόρκη – Χιλιάδες ομογενείς στη συναυλία του Αργυρού

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μάγεψε για μία ακόμη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μια από τις μαζικότερες συναυλίες Έλληνα καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη την τελευταία δεκαετία.

Σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και συγκίνηση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή του θρυλικού Barclays Center στο Μπρούκλιν, προσφέροντας στο κοινό μία αξέχαστη συναυλία. Σε βίντεο που εξασφάλισε το sinidisi.gr, χιλιάδες θεατές, κυρίως από την ελληνική ομογένεια στην Αστόρια, πλημμύρισαν την αρένα, με το κοινό να τραγουδά, να χορεύει και να χειροκροτεί ασταμάτητα.

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό η ημέρα, είχε διπλή σημασία. Εκτός από την εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, γιόρτασε μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα, τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη,  έναν ακόμη λόγο που έκανε τη βραδιά μοναδική.

Στη συναυλία συμμετείχε και η Κλαυδία Παπαδοπούλου, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με τις ερμηνείες της. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το «Αστερομάτα», το τραγούδι που είχε αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το κοινό.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από νωρίς, με τον κόσμο να «ανεβάζει» τον ρυθμό πριν ακόμη εμφανιστεί ο Αργυρός. Η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός της ομογένειας ήταν τέτοιος, που η συναυλία έμοιαζε περισσότερο με μια μεγάλη ελληνική γιορτή μακριά από την πατρίδα.

