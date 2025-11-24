Ελληνικός παλμός στη Νέα Υόρκη – Χιλιάδες ομογενείς στη συναυλία του Αργυρού

Μάγεψε για μία ακόμη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μια από τις μαζικότερες συναυλίες Έλληνα καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη την τελευταία δεκαετία.

Σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και συγκίνηση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή του θρυλικού Barclays Center στο Μπρούκλιν, προσφέροντας στο κοινό μία αξέχαστη συναυλία. Σε βίντεο που εξασφάλισε το sinidisi.gr, χιλιάδες θεατές, κυρίως από την ελληνική ομογένεια στην Αστόρια, πλημμύρισαν την αρένα, με το κοινό να τραγουδά, να χορεύει και να χειροκροτεί ασταμάτητα.

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό η ημέρα, είχε διπλή σημασία. Εκτός από την εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, γιόρτασε μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα, τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη, έναν ακόμη λόγο που έκανε τη βραδιά μοναδική.