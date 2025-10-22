«Ελληνικό Αλουμίνιο 2025»: Η ELVIAL εντυπωσίασε στην Έκθεση με καινοτόμες λύσεις, τεχνολογία αιχμής και ψηφιακές εμπειρίες!

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ELVIAL στην έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025», που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Οικοδομής 2025».

Το εντυπωσιακό περίπτερο της εταιρείας, 300 τ.μ., αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο product tour και να γνωρίσουν από κοντά τα πιο πρωτοποριακά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου.

Τα προϊόντα που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η ELVIAL παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της στον τομέα των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες με προηγμένες λύσεις. Ειδικότερα, παρουσίασε το νέο minimal συρόμενο σύστημα Ghost G60 HI² αναδεικνύοντας το μέλλον του έξυπνου σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική. Με πλάτος διατομής μόλις 25mm, προφίλ που «χάνονται» στην τοιχοποιία, αυτορρυθμιζόμενα ράουλα, ρυθμιζόμενα αντικρίσματα και έναν επίπεδο οδηγό,

το σύστημα Ghost ανέδειξε το φως ως πρωταγωνιστή!

Το κοινό — του οποίου η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία — είχε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα πέργκολα ESSENCE PRG120, με σταθερές περσίδες, που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και απόλυτη λειτουργικότητα, προσφέροντας μια κομψή και στιβαρή λύση σκίασης για κάθε εξωτερικό χώρο.

Τα βλέμματα τράβηξε και η φυσούνα ESSENCE FD77 , χάρη στην άψογη ποιότητα κύλισης και την υψηλή τεχνολογία που υποστηρίζει το εξαιρετικό της design, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Από τα συρόμενα συστήματα ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION και ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION, το ηλεκτρικό σύστημα συρόμενης σκίασης ESSENCE SD55 μέχρι τα ανοιγόμενα ICONIC W77ST AI² και ESSENCE W67 HI², η ELVIAL ανέδειξε τη σφαιρική της προσέγγιση στις κατασκευαστικές λύσεις, συνδυάζοντας τεχνολογία, αισθητική και βιωσιμότητα.

Τέλος, το σύστημα επένδυσης CLADDING CL180 σε συνδυασμό με το ανοιγόμενο σύστημα ICONIC W77BS AI ² και την πόρτα ESSENCE D67 HI² δημιούργησαν ενιαίες, minimal επιφάνειες ενώ παράλληλα το υαλοπέτασμα ELVIAL FS50 , με επιδόσεις passive house, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ELVIAL στη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών λύσεων.

Η ψηφιακή εμπειρία της ELVIAL

Μέσα από το ELVIAL DIGITAL HUB, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, ανακαλύπτοντας τις τεχνολογίες και τα συστήματα της εταιρείας μέσα από έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό κόσμο! Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της ELVIAL είχε το ELVIAL Window.ID , η πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα, που ενσωματώνει έναν μοναδικό QR κωδικό, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες κάθε κουφώματος για κάθε έργο.

Η ELVIAL είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία αλουμινίου που δίνει ψηφιακή ταυτότητα στα προϊόντα της, προσαρμοζόμενη έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει, στο πλαίσιο των προδιαγραφών βιωσιμότητας, την εφαρμογή του «DPP» από το 2026.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα ELVIAL PRO, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες του κλάδου ώστε να δημιουργούν ολοκληρωμένες μελέτες, να κοστολογούν έργα και να διαχειρίζονται υλικά γρήγορα και αποδοτικά, ενισχύοντας την απoτελεσματικότητα και την τεχνική τους ευελιξία.

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε και για την πρωτοποριακή τεχνολογία ELVIAL I 2 TECHNOLOGY - μία παγκόσμια καινοτομία από την ELVIAL για πραγματική βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του συστήματος [Uf], έως και 38%, όπως επίσης και για την τεχνολογία ELVIAL PRE-ANODIZING 2in1 - τη μοναδική στην Ελλάδα με πιστοποίηση QUALICOAT και σήμα SEASIDE (PRE-OX) και 7η στον κόσμο εγκατάσταση κάθετης Ηλεκτροστατικής Βαφής με Προανοδίωση συνεχόμενης ροής για κορυφαία αντιδιαβρωτική προστασία!

Στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης

Η δυναμική παρουσία της ELVIAL στην Έκθεση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2025» επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική βιομηχανία αλουμινίου και την προσήλωσή της στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική πρόοδο.

Με σταθερή επενδυτική στρατηγική, εξαγωγική δραστηριότητα και πλήρη καθετοποίηση παραγωγής, η ELVIAL συνεχίζει να δημιουργεί αρχιτεκτονικές εμπειρίες που εμπνέουν και εξελίσσουν τη σύγχρονη δόμηση.

Ένα μεγάλο «Ευχαριστούμε»

Η ELVIAL ευχαριστεί θερμά όλους τους επαγγελματίες, συνεργάτες και επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους το περίπτερό της, ανανεώνοντας το ραντεβού για τις επόμενες εκθεσιακές της παρουσίες.

ELVIAL – Δημιουργούμε Αρχιτεκτονικές Εμπειρίες.

www.elvial.gr