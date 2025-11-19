Έλλη Πασπαλά: «Έρωτας» για τις συναυλίες – Μίλησε στο «Δυτικά FM» για την αποψινή παράσταση στο Αγρίνιο

Η Έλλη Πασπαλά, η ερμηνεύτρια με την ξεχωριστή φωνή που μαγνήτισε τον Χατζηδάκι και διαγράφει μέχρι σήμερα μια λαμπρή καριέρα, μίλησε στο Δυτικά FM 92,8, με αφορμή τη μουσική παράσταση με κεντρικό άξονα τον Έρωτα που θα δώσει στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου (20:30), συνοδευόμενη στο πιάνο από τον δεξιοτέχνη της jazz Τάκη Φαραζή.

Συνομιλώντας τηλεφωνικά με τη Φόνη Γερμενή από το Λονδίνο όπου βρέθηκε για την απονομή πτυχίου του γιου της, του ταλαντούχου σαξοφωνίστα Tommy Lynch με τον οποίο χαίρεται να συμπράττει στη σκηνή, αναφέρθηκε στη «δίψα» που έχει το κοινό της Περιφέρειας να βλέπει ζωντανά εκείνους που ακούει στο ραδιόφωνο ή άλλες πηγές, όπως οι πλατφόρμες διαμοιρασμού. Για την Έλλη Πασπαλά ούτε το μέγεθος του χώρου, ούτε ο αριθμός των θεατών καθορίζει το ποιοτικό αποτέλεσμα μια ζωντανής εμφάνισης, κάθε μία εκ των οποίων είναι ανεπανάληπτη, συνιστώντας μοναδική εμπειρία τόσο για το κοινό όσο και για τους καλλιτέχνες. Η ίδια, όπως τόνισε, απολαμβάνει τη ζωντανή επαφή με το κοινό προσεγγίζοντας διαφορετικά μουσικά είδη. Αγαπάει τις συναυλίες, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για το φυσικό περιβάλλον της μουσικής, σε αντίθεση με το κάποιο studio όπου αυτή ηχογραφείται.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια στην παράσταση «Τα πρόσωπα του Έρωτα» με την οποία θα ανοίξει την αυλαία του κύκλου εκδηλώσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο «Επτά Μουσικές Τετάρτες», ανθολογεί μεγάλες στιγμές της εκλεκτής προσωπικής της πορείας και των συνεργασιών της με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Ρεμπούτσικα, Καλαντζόπουλος κ.ά.), συμπληρώνοντας μοναδικά το πρόγραμμα με τραγούδια μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών που ερμήνευσε καθοριστικά στη δισκογραφία και στα live της (PaulSimon, Leonard Cohen, Van Morrison, Joni Mitchell κ.ά.).

Η συνέντευξη συνέπεσε χρονικά με την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και η Έλλη Πασπαλά ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή της στο φιλμ «Δοκιμή» του Ντασέν που γυρίστηκε το 1974 στη Νέα Υόρκη όταν ήταν η ίδια ήταν ακόμα μαθήτρια στο Μουσικό Γυμνάσιο. Σε αυτό παρουσιάζονται οι πρόβες και τα γυρίσματα μιας ταινίας που είχε ως θέμα τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, ήταν ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη και έζησε μια συγκλονιστική εμπειρία γνωρίζοντας τον Ντασέν, τη Μελίνα Μερκούρη αλλά και τον Μίκη Θεοδωράκη, τα «είδωλά» της, όπως τους χαρακτήρισε. Παραδέχεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη εμπειρία άλλαξε τη ρότα της ζωής και καθόρισε μια σειρά από μελλοντικές επιλογές.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, η Έλλη Πασπαλά, απάντησε στο υποθετικό ερώτημα τι θα συνέβαινε αν δεν είχε μείνει στην Ελλάδα όταν πολύ νέα ήρθε για διακοπές τις οποίες παρέτεινε επ’ αόριστον, αν δηλαδή επέστρεφε στη Νέα Υόρκη και βίωνε τη σημερινή κατάσταση και σε πολιτικό επίπεδο. Χωρίς περιστροφές απάντησε ότι είναι πιθανόν να τα «μάζευε» και να ερχόταν τώρα εδώ. «Είναι μια χώρα που πλέον δεν την αναγνωρίζω, δεν το πιστεύω ότι εκλέγεται για δεύτερη φορά ο Τράμπ», σημείωσε. Βέβαια, όπως σχολίασε, ούτε το 1982 που βρέθηκε στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει προβλέψει ότι κάποια χρόνια αργότερα θα έμπαινε στη Βουλή η Χρυσή Αυγή.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Έλλης Πασπαλά στο «Δυτικά FM 92,8»:

