Το ελληνικό μετεωρολογικό παράδοξο – Οι μεγάλες αντιθέσεις του καιρού

Είναι ένα μετεωρολογικό παράδοξο; Ενώ στην Ελλάδα ο φετινός Απρίλιος ήταν ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων 14 ετών, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο κατέγραψαν θερμοκρασίες που θύμιζαν Ιούλιο και Αύγουστο.

Το απόγευμα της 27ης Απριλίου, στο αεροδρόμιο της Κόρδοβας, το θερμόμετρο έδειχνε 38,8° C· το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη μήνα Απρίλιο είχε μόλις καταρριφθεί. Μια μάζα ζεστού, ξηρού αέρα από τη Σαχάρα είχε «σταθμεύσει» επί μέρες πάνω από τη Δυτική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία αλλά και στο Μαρόκο να καταγραφούν θερμοκρασίες που συναντώνται στην περιοχή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο…

Ο Απρίλιος του 2023 ήταν ο 5ος θερμότερος Απρίλιος παγκοσμίως από το 1979 μέχρι σήμερα και ο 13ος θερμότερος στην Ευρώπη, όπου οι αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές έφτασαν ακόμη και τους +6° C. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική: η χώρα ζούσε έναν από τους ψυχρότερους Απρίλιους των τελευταίων 14 ετών. Η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κινήθηκε έως και κατά σχεδόν 2,5° C χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, ενώ σε ορισμένες περιοχές αντιστράφηκε μια ανοδική πορεία που είχε ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι: στη Θεσσαλία οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας από τις μέσες τιμές πέρασαν για πρώτη φορά σε αρνητικό πρόσημο μετά από εννέα μήνες, ενώ στη Μακεδονία η μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν για πρώτη φορά αρνητική από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ειδικοί απαντούν ότι το γεγονός δεν τους εκπλήσσει. «Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως δεν ήταν μόνο ο Απρίλιος ψυχρός, αλλά το ίδιο συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

Ενώ η μέση μέγιστη τιμή την εποχή αυτή είναι 26° C, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ χαμηλότερα, στους 22 με 24° C, με εξαίρεση μία ή δύο μέρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής του Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ. «Το ίδιο συμβαίνει σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπου αυτήν την περίοδο οι θερμοκρασίες είναι κατά 4° C ή και 5° C χαμηλότερα από το κανονικό. Είναι τέτοιες οι τηλεσυνδέσεις, τα μεγάλα κύματα της ατμόσφαιρας, που ευνοούν τις μεγάλες αντιθέσεις στον καιρό μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Επίσης, για την Ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 7 Μαΐου του 1985 αλλά και στις 5 Μαΐου του 1995 είχαμε χιόνια μέσα στη Φλώρινα, με θερμοκρασία 1° C…».

