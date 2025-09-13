Ελλάδα - Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά τον ημιτελικό του Eurobasket

Ένταση υπήρξε ανάμεσα σε φυλάθλους έξω από το γήπεδο, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 94-68, είδε τα όνειρά της για τις πρώτες δύο θέσεις του βάθρου στο EuroBasket 2025 να χάνονται. Πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/9, 17:00).

A scuffle broke out outside the arena following the game between Greece and Turkiye 😳 #EuroBasket pic.twitter.com/wenEfXamRV

— BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Παρά τη φασαρία, δεν η κατάσταση δεν ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.

Πηγή: gazzetta.gr