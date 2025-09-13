Ελλάδα - Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά τον ημιτελικό του Eurobasket

Ελλάδα - Τουρκία: Ένταση μεταξύ φιλάθλων μετά τον ημιτελικό του Eurobasket
Ένταση υπήρξε ανάμεσα σε φυλάθλους έξω από το γήπεδο, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το EuroBasket 2025.

 

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία και έχοντας ηττηθεί με 94-68, είδε τα όνειρά της για τις πρώτες δύο θέσεις του βάθρου στο EuroBasket 2025 να χάνονται. Πλέον ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής (14/9, 17:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Παρά τη φασαρία, δεν η κατάσταση δεν ξέφυγε τελείως από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.

Πηγή: gazzetta.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αθήνα: «Εστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι» λέει θύμα του 42χρονου μαστροπού

Αθήνα: «Εστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι» λέει θύμα του 42χρονου μαστροπού

Συγκλονίζει η μαρτυρία θύματος του 42χρονου μαστροπού από την Αθήνα, ο οποίος απειλούσε, εξέδιδε, νάρκωνε και εξανάγκαζε νεαρές και ανήλικες κοπέλες να συμμετέχουν σε ερωτικές ταινίες

13 Σεπ 2025

Ετικέτες: EUROBASKET 2025, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΤΑΣΗ, Τουρκια, ΦΙΛΑΘΛΟΙ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;