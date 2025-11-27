Ελλάδα – Ρουμανία 91-64: Ισχυρό ξεκίνημα για την Εθνική στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε με νίκη 91-64 επί της Ρουμανίας τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, με κυριαρχία από το πρώτο λεπτό και εξαιρετική απόδοση των Λαρεντζάκη, Περσίδη και Σαμοντούροφ.

Θετικό πρόσημο έβαλε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, στην έναρξη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 η εθνική Ανδρών απέναντι στη Ρουμανία. Ούσα κυριαρχική από το πρώτο δευτερόλεπτο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί που είχε για το ματς πριν το τζάμπολ, κέρδισε με 91-64 και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας της στην τελική φάση της διοργάνωσης. Επόμενη αναμέτρηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, για τα «παράθυρα», είναι την Κυριακή (30/11), εκτός έδρας, κόντρα στην Πορτογαλία.

Την επιτυχία της η Ελλάδα την… υπέγραψε με την αποτελεσματικότητά της από τα 6.75 (13/30 τρίποντα) και το «καυτό» χέρι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (18 πόντοι, με 4/7 τρίποντα), του απόλυτα εύστοχου Νίκου Περσίδη (17 πόντοι με 1/1 βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα και του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Εξαιρετικός ήταν -επίσης στην πρώτη εμφάνισή του με την εθνική Ανδρών- ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Ρουμανία ήταν ο Μιχάι Ματσιούτσα (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Με τον Λαρεντζάκη να εκτελεί ποικιλοτρόπως και τον Σαμοντούροφ να στηρίζει το έργο του, η Ελλάδα βρέθηκε με το… καλησπέρα στο +11 (4’ 15-4). Απόσταση η οποία, στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με buzzer beater του Τολιόπουλου, «ανέβηκε» στο +17 (29-12).

Η Ρουμανία «απάντησε» με σερί 0-8, έχοντας επιθετικούς εκφραστές τους Τοχάταν, Νικολέσκου, Ντικολέσκου, πλησίασε στους 9 πόντους (12’ 29-20), η «γαλανόλευκη», όμως, έβγαλε τάχιστα αντίδραση και με επιμέρους 16-6 ξέφυγε στο 19’ με +19 (45-26).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 (5/8 τρίποντα), με τους Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ, Μήτρου-Λονγκ, η Ελλάδα βρέθηκε στο 27’ στο +30 (66-36), απλοποιώντας, με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση υπέρ της.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, στη διάρκεια της οποία η εθνική, με συνεχείς πόντους από τον Περσίδη και δύο δίποντα από τους Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +36 (33’ 81-45).

Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Τζάκομπς (Βέλγιο), Πρπα (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραΐτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαΐτζάκης 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροφ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ(ΜιχάιΒλαντ Σιλβασάν): Τοχάταν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικολέσκου 5, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλα 2, Ούτα 8, Ματσιούτσα 13 (3).

Πηγή: enikos.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurobasket