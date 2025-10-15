Ελλάδα με επτά δυναμικούς αθλητές στο Πανευρωπαϊκό Wakeboard 2025 στην Ισπανία
Η Εθνική Ελλάδας με έξι αθλήτριες και έναν αθλητή στο Πανευρωπαϊκό Wakeboard 2025, στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομποσπονδία Θαλάσσιου Σκι.
Η ανακοίνωση:
Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Ισπανία, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Wakeboard 2025 ((IWWF E&A Wakeboard Boat Championships), που θα διεξαχθεί στο Ντελτέμπρε (Deltebre) από σήμερα Τετάρτη (15/10), έως και το Σάββατο (18/10).
Στην Ελληνική αποστολή μετέχουν 6 αθλήτριες και 1 αθλητής που θ’ αγωνισθούν στις παρακάτω 7 αγωνιστικές κατηγορίες:
- Ανδρεοπούλου Κατερίνα (Open Γυναίκες)
- Βαβάλου Λουκία (U14 Κορίτσια)
- Καββαδά Αλεξάνδρα (Junior Γυναίκες)
- Μπαραλιάκου-Σακελλαρίου Στυλιανή-Ευγενία (Junior Γυναίκες)
- Πετροπούλου Θάλεια, (40+ Γυναίκες)
- Πολυζωγοπούλου Ναυσικά-Ιωάννα (U14 Κορίτσια)
- Φατσής Δημήτρης (40+ Άνδρες)
Αρχηγός αποστολής είναι ο προπονητής Νίκος Χανιώτης.