Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1: Η Εθνική σάρωσε και ονειρεύεται Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας σαρώνει με 5-1 τη Λευκορωσία και κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, ενισχύοντας τις ελπίδες της στον 3ο όμιλο των προκριματικών.

Η Εθνική Ελλάδας δεν χαρίστηκε στην αδύναμη Λευκορωσία, την οποία φιλοδώρησε με πέντε τέρματα (5-1) στην πιο ευρεία “γαλανόλευκη” νίκη επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα, ιδανικό ήταν και το αποτέλεσμα στο έτερο παιχνίδι του ομίλου, καθώς Δανία και Σκωτία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0 στην Κοπεγχάγη.

Τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου η “γαλανόλευκη” υποδέχεται τη Δανία (08/09, 21:45) στο “Γ. Καραϊσκάκης” και η Λευκορωσία τη Σκωτία (08/09, 21:45).

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ελλάδα 3 (5-1) Δανία 1 (0-0) Σκωτία 1 (0-0) Λευκορωσία 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ. Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ. Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025. Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Πηγή: sport24.gr