Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν την Κοινή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας – Τι προβλέπει

Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στο Ζάππειο Μέγαρο υπεγράφη η Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν την Παρασκευή  (7.11.25), ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικομπ Χέλμπεργκ και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Διακήρυξη επιβεβαιώνει το κοινό όραμα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα μέλλον που θεμελιώνεται στην ευημερία, την καινοτομία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αλυσίδες εφοδιασμού

Η συμφωνία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ή εναλλακτικά στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων, στην προώθηση υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης, και στη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ψηφιακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: tanea.gr

