Ελλάδα – Ιταλία 75-66: Η Εθνική ξεκινά με Αντετοκούνμπο, τσαμπουκά και νίκη στο EuroBasket

Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας, οδηγώντας την νίκη 75-66 επί της Ιταλίας στο EuroBasket.

Δεν ήταν η πιο εύκολη πρεμιέρα που θα μπορούσε να έχει η Εθνική, όμως η δουλειά έγινε το βράδυ της Πέμπτης (28/8) στη Λεμεσό. Η Ελλάδα νίκησε με 75-66 την Ιταλία για το EuroBasket 2025 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου που θα της προσφέρει ένα πιο βατό μονοπάτι στη φάση των νοκάουτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, Σλούκας, Τολιόπουλος, Μήτογλου ακολούθησαν, πολλοί έβαλαν από ένα λιθαράκι για το αποτέλεσμα. Αυτό είχε σημασία και όχι το θέαμα. Πρόσφερε και τέτοιο η Εθνική, σίγουρα όμως έδειξε ότι έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και θα έχει τις ευκαιρίες να την δείξει απέναντι σε Κύπρο, Γεωργία, Βοσνία και Ισπανία στη συνέχεια της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Κακό βράδυ για τους Ιταλούς, που είδαν τον Σιμόνε Φοντέκιο να πνίγεται στην άμυνα της Ελλάδας και τον Νικολό Μέλι να είναι ο μόνος έτοιμος για μάχη. Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο έπαιξε με ένταση και με δυναμισμό, ωστόσο επιθετικά δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στην πρώτη φετινή εμφάνιση του Ντανίλο Γκαλινάρι με την φανέλα της. 17-4 υπέρ των Ιταλών οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες.

Επόμενος αγώνας αυτός με την οικοδέσποινα Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8 στις 18:15), με την Εθνική να έχει την ευκαιρία για μια καλή προπόνηση πριν από τον αρκετά απαιτητικό αγώνα της Κυριακής (31/8 στις 15:00) με την Γεωργία των Μπάλντουιν, Μαμουκελασβίλι, Σενγκέλια, Μπιτάτζε.

Ο αγώνας

Με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, Μήτογλου άνοιξε το ματς η Εθνική, που δεν είχε καλό ρυθμό στην επίθεση, αλλά ήταν συμπαγής αμυντικά. Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε πολύ, σκόραρε οκτώ πόντους για το 15-12 στο όγδοο λεπτό, ο Παπανικολάου έβαλε τρίποντο για το 19-12 στο 9′, ο Τολιόπουλος έγραψε με τον ίδιο τρόπο το 22-12 της περιόδου και χωρίς να εντυπωσιάζει, η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Σπανούλης δεν κράτησε εκτός αγώνα για πολλή ώρα τους Σλούκα – Γιάννη. Τους έβαλε ξανά στο 11′, με το σκορ στο 24-15, όμως η Ιταλία ανέβασε στροφές και ένταση για να ροκανίσει κάπως τη διαφορά και να πλησιάσει στους τέσσερις (36-32) λίγο πριν βγει το πρώτο μέρος. Η δεύτερη περίοδος ανήκε στην ομάδα του Ποτσέκο, επί της ουσίας οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα καλό δεκάλεπτο μέχρι το ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος ο Σπανούλης το άνοιξε με Καλαϊτζάκη αντί Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο αντί Μήτογλου, όμως και πάλι η Ιταλία δεν έλεγε να ξεκολλήσει από την πλάτη της Εθνικής. Ο Θανάσης με τριπλή προσπάθεια σκόραρε για το 50-41 στο 27′ και με την άμυνα να είναι ξανά σε πολύ υψηλό επίπεδο, η ομάδα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +11 (56-45) που έμοιαζε ιδανικό.

Και πράγματι ήταν. Ο Λαρεντζάκης έκανε με τρίποντο το 64-51, η Ιταλία έδειξε αντίδραση και μείωσε μέχρι τους έξι (66-60), όμως ο Γιάννης σκόραρε και της έκοψε την φόρα πριν ο Θανάσης βάλει το τρίποντο του 71-61 που έκρινε τον αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Γκέντβιλας, Πρακς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (14/20 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 6 (1), Μήτογλου 9 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8 (0/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/54 βολές, 5 φάουλ σε 15:40), Μέλι 15 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Τόμσον 3 , Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10 (4/10 δίποντα, 22 βολές), Νιανγκ 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 20/34 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 14/19 βολές, 31 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 4 επιθετικά), 13 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 16/38 δίποντα, 7/27 τρίποντα, 13/19 βολές, 32 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 24 φάουλ

Πηγή: sport24.gr

Φωτογραφία αρχείο: FIBA BASKETBALL