Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο

Θάνος Κάλπης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών / Μέλος ΟΝΝΕΔ – Αντιπρόεδρος ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας

Ευάγγελος Σουσουρογιάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών / Μέλος ΟΝΝΕΔ

Με αφορμή την πρόσφατη συμπλήρωση του συμβολικού ορίου του 1.000.000 εμβολιασμών, είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να αναδειχθεί η μέχρι τώρα επιτυχημένη προσπάθεια ολοκλήρωσης του προγράμματος της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού υπό την εποπτεία και την οργάνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2020, όταν ο κορωνοϊός έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα, η ελληνική ηγεσία κατέστησε σαφές στον ελληνικό λαό ότι οι ενέργειές της για τη διαχείριση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης επρόκειτο να γίνουν υπό τον άξονα πλήρους μεθοδικότητας, αποτελεσματικότητας και σοβαρότητας.

Αλλά καλύτερα ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αναφορικά με το νέο εμβόλιο. Από την αμιγώς επιστημονική και τεκμηριωμένη άποψη της διεθνούς ιατρικής κοινότητας τα εμβόλια έναντι του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) αποδεικνύονται ασφαλή και αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από αρκετά χρόνια κλινικών ερευνών εφαρμόζεται η τεχνολογία των mRNA εμβολίων στην πράξη (Pfizer/BioNTech, Moderna/NIAID), δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσθέσουμε νέες τεχνικές ανάπτυξης εμβολίων στο «οπλοστάσιό» μας, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης αλλά και ενδεχόμενων υγειονομικών απειλών στο μέλλον. Ωστόσο, άξια αναφοράς είναι και τα «κλασικά» εμβόλια που χρησιμοποιούν τις κλασικές μεθόδους ανοσοποίησης με κυριότερο εκπρόσωπο αυτό της Oxford/AstraZeneca. Επιπλέον όσον αφορά τις παρενέργειες του εμβολίου (π.χ. κεφαλαλγία, κόπωση, ναυτία, πυρετός, αντίδραση υπερευαισθησίας – αλλεργία), είναι κοινές με αυτές των υπολοίπων γνωστών εμβολίων και σίγουρα δε χρειάζεται να αποτελούν λόγο αποφυγής του εμβολιασμού για τους πολίτες. Πρώτον γιατί τα ποσοστά τους δεν είναι άξια αναφοράς (<0,1%) και δεύτερον, ακόμη και όταν συμβούν, έρευνες αποδεικνύουν ότι αυτό οφείλεται στις διεργασίες ανοσοποίησης του οργανισμού και κάθε άλλο παρά ανησυχία πρέπει να εμπνέουν. Θα ήταν σημαντικό και πρέπον να αναφερθούν οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το εμβόλιο της AstraZeneca και η πιθανή συσχέτισή του με θρομβοεμβολικά επεισόδια. Ευρωπαϊκές χώρες προληπτικά διέκοψαν τις εμβολιαστικές γραμμές του συγκεκριμένου εμβολίου, τονίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα αποδεδειγμένα αιτιολογική συσχέτιση του εμβολίου και των επεισοδίων θρόμβωσης, παρά μόνο χρονική συσχέτιση, ενώ η πιθανότητα θρόμβωσης εκτιμάται στη 1 ανά 100.000 εμβολιασμούς.

Σε αυτό το σημείο ας έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η χώρα μας μέσα στη δίνη του κορωνοϊού, όχι μόνο αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά, αλλά και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, εδώ και ένα χρόνο ο Ευρωπαϊκός και Παγκόσμιος Τύπος επιδοκιμάζει την ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας. Ενδεικτικά το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg έχει δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο “Greece shows how to handle the crisis”. Πρόσφατα τα ιταλικά μέσα του ομίλου Μπερλουσκόνι πρότειναν ως σημείο αναφοράς για το ιταλικό εμβολιαστικό πρόγραμμα τα νησιά της Ελλάδας (ειδικά τα 18 covid-free νησία, όπως το Καστελόριζο). Ακόμη, η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt κατατάσσει την Ελλάδα μέσα στις χώρες που αποτελούν πρότυπα σωστής και αποτελεσματικής εφαρμογής εμβολιαστικού προγράμματος. Τους διεθνείς αυτούς ύμνους επιβεβαιώνουν τα παγκόσμια στατιστικά δεδομένα διαχείρισης της

πανδημίας. Αναλυτικότερα, στη χώρα μας οι θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους κυμαίνονται στους 673, ενώ αντίστοιχα στη Γερμανία 879, στη Γαλλία 1.379, στην Ισπανία 1.579, στην Ιταλία 1.682 και στο Βέλγιο 1.927. Από την άλλη, ως προς το ρυθμό πραγματοποίησης εμβολιασμών στην Ελλάδα έχουμε 12,03 εμβολιασμούς ανά 100 κατοίκους, γεγονός που μας τοποθετεί στο top-5 της παγκόσμιας κατάταξης, την ώρα που η Γερμανία έχει 10,58, η Γαλλία 9,91, η Ισπανία 11,45, η Ιταλία 10,64 και το Βέλγιο 9,38 Αισίως, σήμερα στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.254.087 εμβολιασμοί, 398.933 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις και 855.154 με την 1η (Τα στατιστικά στοιχεία ελήφθησαν στις 13/3/2021). Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν ραγδαίως με την έλευση των 400.000 δόσεων του αμερικανικού μονοδοσικού εμβολίου της εταιρείας Johnson & Johnson μέσα στον Απρίλιο.

Συνολικά, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι αποτελεί κυβέρνηση αξιοπιστίας, καθώς έχει ανταπεξέλθει με μεγάλη επιτυχία στη μεγαλύτερη, ενδεχομένως, πρόκληση για την ανθρωπότητα τον τελευταίο αιώνα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αξιοπιστία που εμπνέει, ωστόσο, δεν εκφράζεται μονάχα μέσω της επιτυχίας αυτής, αλλά και από το γεγονός ότι έχει καταστήσει σαφές ότι πρώτο της μέλημα είναι η υγεία των Ελλήνων πολιτών. Κάθε απόφαση και κάθε μέτρο λαμβάνεται με γνώμονα την ταχύτερη έξοδο από την υγειονομική κρίση και γι’ αυτό απαιτείται προσοχή, υπομονή και ατομική υπευθυνότητα εκ μέρους μας για την ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα μας. Αυτό θα το πετύχουμε συλλογικά. Είναι η μάχη των πολλών, είναι η μάχη για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, είναι η μάχη για να χτίσουμε το τείχος ανοσίας της χώρας μας. Έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, ένα αποτελεσματικό εμβολιαστικό πρόγραμμα και μια αποτελεσματική Κυβέρνηση. Η αρχή του τέλους της πανδημίας στη χώρα μας έχει ήδη σημάνει.

