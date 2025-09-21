Ελισάβετ Σπυροπούλου: Τη Δευτέρα στην Κυπάρισσο Αγρινίου το τελευταίο αντίο

Τη Δευτέρα στην Κυπάρισσο Αγρινίου θα τελεστεί η κηδεία της 51χρονης Ελισάβετ Σπυροπούλου, συζύγου του Αθανάσιου Σπυρόπουλου και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η αγαπημένη μητέρα «έφυγε» απροσδόκητα από τη ζωή την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους της.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κυπαρίσσου.

Η σορός της θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 17:00, προκειμένου να της αποδώσουν το ύστατο χαίρε οι οικείοι της και όσοι θέλουν να την αποχαιρετήσουν.