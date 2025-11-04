Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: «Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά»

Τις αντιδράσεις για τον υιοθετημένο γιο της, με καταγωγή από την Αφρική, περιέγραψε η Ελισάβετ Μουτάφη, αναφέροντας πως δεν έχει νιώσει ποτέ να τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής οι οποίοι έχουν υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, είναι αρκετά χαρούμενοι και τονίζουν πως σε λίγο διάστημα θα γίνει και η βάφτιση του γιου τους, η οποία μάλιστα αναμένεται να γίνει στην Αίγινα, όπως ανέφερε η Ελισάβετ Μουτάφη.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον γιο μου. Στα παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές. Μπορεί να ρωτήσουν πολύ ευγενικά. Μας λένε “είναι το παιδί σας;” και απαντάμε “ναι”, μας λένε μπροστά του, κανονικά “είναι υιοθετημένο;”. Ο κόσμος έχει αλλάξει και χαίρομαι. Τα βλέμματα είναι πολύ θετικά, ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει, το βλέπω αυτό και είναι πολύ συγκινητικό».

Όσο για τη βάφτιση του παιδιού, η Ελισάβετ Μουτάφη μοιράστηκε τα σχέδια τους για μια πιο εναλλακτική διαδικασία, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στην Αίγινα: «Έχω και τον αδερφό μου που θα γίνει μπαμπάς και θα γίνει νονός του με την κολλητή μου. Θα τον βαφτίσουμε το καλοκαίρι μάλλον στην Αίγινα. Θα γίνει πιο εναλλακτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερο παιδί.

Δεν θέλω να μπει σε διαδικασία που θα έχει απορία. Υπάρχει και η θάλασσα» ανέφερε ηθοποιός στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Πηγή: newsit.gr