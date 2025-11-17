Ελίνα Καρέτσου: Η νέα γλυκιά παρουσία από το Αιτωλικό που κατακτά τις τηλεοπτικές οθόνες

Μια νέα, λαμπρή παρουσία, η Ελίνα Καρέτσου από το Αιτωλικό Μεσολογγίου, κάνει δυναμικά το βήμα στην ελληνική τηλεόραση.

Η Ελίνα Καρέτσου, με καταγωγή από το Αιτωλικό, είναι το νέο πρόσωπο που παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο καιρού Weather News στο MEGA, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις για τον επαγγελματισμό, τη μεστότητα και τη γλυκύτητά της.

Η Ελίνα μεγάλωσε στο Αιτωλικό, όπου παραμένουν οι ρίζες, οι μνήμες και η οικογένειά της. Είναι κόρη του Νίκου Καρέτσου (φωτό κάτω) και, όπως λένε όσοι τη γνωρίζουν καλά, δεν ξεχνά ποτέ τον τόπο που τη μεγάλωσε. Επισκέπτεται συχνά την ιδιαίτερη πατρίδα της, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία.

Η Ελίνα μεγάλωσε στο Αιτωλικό, όπου παραμένουν οι ρίζες, οι μνήμες και η οικογένειά της

Παράλληλα, έχει μια εντυπωσιακή επιστημονική διαδρομή: Φυσικός, Γεωγράφος και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Μετεωρολογία, η Ελίνα συνδυάζει άριστη κατάρτιση και άνεση στην τηλεοπτική παρουσία — στοιχεία που την καθιστούν ιδανική για το νέο της εγχείρημα στο μεγάλο κανάλι.

Η ίδια, ανακοινώνοντας την έναρξη του νέου της ρόλου, ανέφερε:

«Από σήμερα ξεκινάει ένα νέο καθημερινό ταξίδι στο MEGA NEWS – το Weather News, το αναλυτικό δελτίο καιρού που θα έχω τη χαρά να παρουσιάζω κάθε απόγευμα.

Θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 19:30 και σε επανάληψη στις 21:50, με μια πιο ολοκληρωμένη, καθαρή και κατανοητή πρόγνωση για τον καιρό στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στόχος μου είναι μια ενημέρωση αξιόπιστη και πραγματικά χρήσιμη για την καθημερινότητά σας.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων και χαρούμενη γι’ αυτό το νέο βήμα και ανυπομονώ να το μοιραστούμε παρέα, κάθε μέρα.»

Η παρουσία της Ελίνας στο MEGA αποτελεί πηγή χαράς και υπερηφάνειας για το Αιτωλικό, που βλέπει μια νέα επιστήμονα από τον τόπο του να διαγράφει ανοδική πορεία σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο.

Με την ευγένεια, την επιστημονική εγκυρότητα και την ξεχωριστή προσωπικότητά της, η Ελίνα Καρέτσου δείχνει έτοιμη να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού — και βέβαια να μεταφέρει κάθε μέρα, ζωντανά, «τον καιρό» αλλά και το χαμόγελο του Αιτωλικού σε χιλιάδες τηλεθεατές.

Πηγή: aixmi-news.gr