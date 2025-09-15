Ελεύθερος ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα: «Η δράση φέρνει αντίδραση» λέει η μητέρα του

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του Σωκράτη Μάλαμα που επιτέθηκε σε αστυνομικό, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Γιάννης Μάλαμας: Το επεισόδιο με οδηγό ταξί και ο τραυματισμός αστυνομικού

Ο νεαρός συνελήφθη έπειτα από εμπλοκή που είχε σε επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 05:30, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κλήθηκαν να παρέμβουν μετά την καταγγελία οδηγού ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του τραγουδιστή μαζί με έναν φίλο του φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά στον επαγγελματία, βρίζοντάς τον και προκαλώντας φθορές στο όχημά του. Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν εκ των αστυνομικών που πήγαν στο σημείο, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Ωστόσο, από το οικογενειακό περιβάλουν του συλληφθέντος υποστηρίζουν πως τα «πράγματα δεν έχουν συμβεί όπως τα περιγράφουν».

Σε βάρος του Γιάννη Μάλαμα σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Μητέρα Γιάννη Μάλαμα: Η δράση φέρνει αντίδραση

«Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα θέμα στο παρελθόν, είναι καλό παιδί ο γιος μου, και αυτή τη στιγμή η ψυχολογία του είναι χάλια. Δεν ήμουν μπροστά στο συμβάν, όπως κάθε μάνα δεν είναι κοντά στις εξόδους του γιου της. Αλλά η δράση φέρνει αντίδραση. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Ποτέ και κανένας δεν είχε πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει υποθέτω πως δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεξε», αναφέρει στο Iefimerida η μητέρα του 24χρονου Γιάννη Μάλαμα.

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi